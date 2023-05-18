  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Rezilliğin resmen dibini sıyırdılar! Azgınlar tırmarhanenin adresini şaşırdı

Başkan Özcan'dan depremzedeye kin kusan muhalefete tepki!

Sinan Oğan'la görüşülecek mi? AK Parti'den merak edilen soruya cevap

Bahçeli'den tepki: Affedilemez bir alçaklık

Küçük ortaklardan büyük vurgun! CHP'de Kılıçdaroğlu'na isyanı

Altın fiyatları azalışta! Altın fiyatlarına 2. darbe: İkinci tur kararı sonrası şok fiyat, aniden değişti! Altının kilogramı geriledi

Buket Aydın'dan KK seçmeni için olay sözler: Antidepresan kullanacak hale geldiler

Kılıçdaroğlu’nun milliyetçilik oyununu HDP’li isim bozdu! 'PKK’lıların özgürlüğü için sandığa gidin'

Türkiye'deki en ucuz SUV arabalar belli oldu!

"Fırsat doğdu" deyip açıkladı! İslam Memiş'ten yatırımcılara yeni tavsiye
Spor Tokat gibi cevap! Sonunda bu da oldu: Kriz ayyuka çıktı...
Spor

Tokat gibi cevap! Sonunda bu da oldu: Kriz ayyuka çıktı...

Yeniakit Publisher
2023-05-18 23:23:00 -
Tokat gibi cevap! Sonunda bu da oldu: Kriz ayyuka çıktı...

Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 3-1 yendiği mücadelede teknik direktör Jorge Jesus ile Arda Güler arasında bir tartışma yaşandı.

Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 3-1 yendiği mücadelede teknik direktör Jorge Jesus ile Arda Güler arasında bir tartışma yaşandı.

Süper Lig'de 34. hafta maçında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Mücadele 3-1 sarı-lacivertli takımın üstünlüğüyle sona erdi.

Maçta goller; 11. dakikada Michy Batshuayi, 58. dakikada Luan Peres, 71. dakikada Enner Valencia ve 80. dakikada Trezeguet'ten geldi.

Arda Güler tepki gösterdi

Bu maçta teknik direktör Jorge Jesus ile genç yıldız adayı Arda Güler arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı.

Bir pozisyonda rakibinden sıyrılmak isterken topu kurtaramayan Arda Güler, kendisine tepki gösteren Jorge Jesus'a elleriyle yaptığı hareketle bir reaksiyon gösterdi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

3-1 kazanılan maçın ardından Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Joao de Deus, saha içerisinde genç yıldız Arda Güler ile bir konuşma yaptı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23