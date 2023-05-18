Tokat gibi cevap! Sonunda bu da oldu: Kriz ayyuka çıktı...

Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 3-1 yendiği mücadelede teknik direktör Jorge Jesus ile Arda Güler arasında bir tartışma yaşandı.

Süper Lig'de 34. hafta maçında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Mücadele 3-1 sarı-lacivertli takımın üstünlüğüyle sona erdi.

Maçta goller; 11. dakikada Michy Batshuayi, 58. dakikada Luan Peres, 71. dakikada Enner Valencia ve 80. dakikada Trezeguet'ten geldi.

Arda Güler tepki gösterdi

Bu maçta teknik direktör Jorge Jesus ile genç yıldız adayı Arda Güler arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı.

Bir pozisyonda rakibinden sıyrılmak isterken topu kurtaramayan Arda Güler, kendisine tepki gösteren Jorge Jesus'a elleriyle yaptığı hareketle bir reaksiyon gösterdi.

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3-1 kazanılan maçın ardından Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Joao de Deus, saha içerisinde genç yıldız Arda Güler ile bir konuşma yaptı.