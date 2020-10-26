  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Tokat Belediye Plevne'de Galatasaray HDI Sigorta galibiyetinin sevinci yaşanıyor
Spor

Tokat Belediye Plevne'de Galatasaray HDI Sigorta galibiyetinin sevinci yaşanıyor

Yeniakit Publisher
2020-10-26 16:15:35 -
Tokat Belediye Plevne'de Galatasaray HDI Sigorta galibiyetinin sevinci yaşanıyor

TOKAT (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Tokat Belediye Plevne'de, Galatasaray HDI Sigorta maçında alınan galibiyetin mutluluğu yaşanıyor.

Antrenör İlker Altan, AA muhabirine, dün deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta ile karşılaştıklarını hatırlattı.

Zor bir maç oynadıklarını belirten Altan, "Önemli bir galibiyet aldık. Maçı 3-2 kazandık. Bu tarz bir galibiyete ihtiyacımız vardı. Galip geldiğimiz için mutluyuz. İyi voleybol oynuyoruz. Özellikle servis ve hücumlarımızla etkinliğimizi her maç gösteriyoruz. Oynadıkça performansımızın üzerine koyuyoruz. Eksiklerimizi görüyoruz, geliştirmeye çalışıyoruz. Galibiyetten dolayı emeği olan herkesi tebrik ediyorum. Oyuncularımı kutluyorum." dedi.

Çarşamba günü sahalarında Afyon Belediye Yüntaş ile karşılaşacaklarını anlatan Altan, "Afyon Belediye Yüntaş maçına iyi hazırlanıyoruz. Zor bir maç olacak. Son iki maçımızı kazandık. Afyon Belediye Yüntaş maçından da iyi bir sonuç almak istiyoruz." diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Azerbaycan ile Ermenistan'dan flaş karar!
Dünya

Azerbaycan ile Ermenistan'dan flaş karar!

Azerbaycan ve Ermenistan yarın saat 8'den itibaren geçerli olacak geçici insani ateşkes konusunda anlaştı
Boyun eğen Sudan hükümetinden yeni açıklama
Dünya

Boyun eğen Sudan hükümetinden yeni açıklama

İsrail ile normalleşmeye karar veren Sudan hükümeti, ekonomi açısından büyük fayda sağlayacağını açık açık söyledi.
Bölgeden az önce dünyaya duyurdular! ‘Her an semada göreceksiniz’
Gündem

Bölgeden az önce dünyaya duyurdular! ‘Her an semada göreceksiniz’

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev dış müdahale olursa Türk F-16'larını devreye sokacaklarını belirtti.
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay