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Spor Tokat Belediye Plevne, son 6 maçında 5 galibiyet aldı
Spor

Tokat Belediye Plevne, son 6 maçında 5 galibiyet aldı

Yeniakit Publisher
2020-11-17 13:46:07 -
Tokat Belediye Plevne, son 6 maçında 5 galibiyet aldı

TOKAT (AA) - Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Tokat Belediye Plevne, son 6 maçından 5'ini kazanmayı başardı.

Tokat ekibi, ligde sırasıyla Haliliye Belediyespor'u 3-1, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2, Afyon Belediyesi Yüntaş'ı 3-1, Solhanspor'u da 3-0 yendikten sonra İnegöl Belediyespor'a 3-1 mağlup oldu.

Tokat Belediye Plevne, son maçında ise Bursa Büyükşehir Belediyespor karşısında 3-1 galip geldi.

Tokat Belediye Plevne Kulübü voleybol şube sorumlusu Mehmet Elibol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u yenmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Takımın iyi performans sergilediğini dile getiren Elibol, "Takımımız güzel bir oyun sonunda galip geldi. Hocamızı ve oyuncularımızı kutluyorum. Takımımızın verdiği mücadeleden dolayı mutluyum." dedi.

Takımlarında morallerin yerinde olduğunu vurgulayan Elibol, "Ligde koronavirüs vakaları nedeniyle ertelenen 8. hafta karşılaşmasında yarın sahamızda Halkbank ile karşılaşacağız. Halkbank güçlü bir ekip. Mücadele edeceğiz." diye konuştu.

Tokat ekibi, ligde 22 puanla 6. sırada yer alıyor.


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