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Spor Tokat Belediye Plevne, Solhanspor karşısında galibiyet hedefliyor
Spor

Tokat Belediye Plevne, Solhanspor karşısında galibiyet hedefliyor

Yeniakit Publisher
2020-11-05 12:23:03 -
Tokat Belediye Plevne, Solhanspor karşısında galibiyet hedefliyor

TOKAT (AA) - Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Tokat Belediye Plevne'de hedef, pazar günü sahasında oynayacakları Solhanspor maçını kazanmak.

Antrenör İlker Altan, AA muhabirine, ligde oynadıkları 3 maçı kazandıklarını anımsatarak çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini kaydetti.

13. haftada oynayacakları Ziraat Bankkart maçının ertelendiğini dile getiren Altan, "Kovid-19 nedeniyle Ziraat Bankkart maçımız ertelendi. Ligde aldığımız 16 puan ile 7. sırada yer alıyoruz." dedi.

Hafta sonu sahalarında Solhanspor ile karşılaşacaklarını belirten Altan, "Solhanspor iyi bir takım. Şu anki sıralamaları maç eksikleri olduğu için doğru bir gösterge değil. Rakibimizin gücünün ve kalitesinin farkındayız. Evimizde oynuyor oluşumuzun avantajını kullanmaya çalışacağız. Solhanspor maçını kazanmak istiyoruz. Maç gününe kadar iyi hazırlanıp galip gelmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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