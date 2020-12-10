Tohumluk başvuruları elektronik olarak yapılabilecek

Yönetmelikler, pancar, sebze ve patates tohumluklarının sertifikalandırılabilmesi ve pazarlanması işlemlerinde üreticiler tarafından verilmesi gereken beyannamelere ilişkin usul ve esasları düzenliyor. Buna göre, pancar, sebze ve patates tohumluk sertifikasyonu ve pazarlaması işlemlerinde fide ve tohumluk parseli için ıslak belgenin yanı sıra elektronik imzalı beyannameler de kabul edilecek. Söz konusu elektronik beyannamenin, gerekli belgelerle başvuru kuruluşuna iletilmesi gerekiyor.



Fiziki başvurularda ise ıslak imzalı tohumluk beyannameleri üç nüsha olarak düzenlenecek.