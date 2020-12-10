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Ekonomi Tohumluk başvuruları elektronik olarak yapılabilecek
Ekonomi

Tohumluk başvuruları elektronik olarak yapılabilecek

Tarım ve Orman Bakanlığının hazırladığı Pancar Tohumluğu, Sertifikasyonu ve Pazarlaması, Sebze Tohum Sertifikasyonu ve Pazarlaması ile Tohumluk Patates Sertifikasyonu ve Pazarlaması yönetmeliklerinde değişiklik yapan yönetmelikler, Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-10 22:04:00 -
Tohumluk başvuruları elektronik olarak yapılabilecek

Yönetmelikler, pancar, sebze ve patates tohumluklarının sertifikalandırılabilmesi ve pazarlanması işlemlerinde üreticiler tarafından verilmesi gereken beyannamelere ilişkin usul ve esasları düzenliyor. Buna göre, pancar, sebze ve patates tohumluk sertifikasyonu ve pazarlaması işlemlerinde fide ve tohumluk parseli için ıslak belgenin yanı sıra elektronik imzalı beyannameler de kabul edilecek. Söz konusu elektronik beyannamenin, gerekli belgelerle başvuru kuruluşuna iletilmesi gerekiyor. 

Fiziki başvurularda ise ıslak imzalı tohumluk beyannameleri üç nüsha olarak düzenlenecek.

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