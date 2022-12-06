TOGG'un satış fiyatını binlerce insan merak ediyordu! Yerli otomobil TOGG'un güncel fiyatı, son rakamlar
Türkiye'nin yerli otomobili TOGG dört gözle beklenirken fiyatının ne olacağı hakkında detaylar da merak ediliyordu. Son olarak TOGG'un CEO'su tarafından yapılan açıklamayla fiyat netleşmeye başladı. Türkiye merkezli bir otomobil üretici şirket olan TOGG 2023 fiyat listesi ve satış tarihi merak ediliyor. Dünya devlerinden şirketlerinden iflas haberleri geliyor fakat Türkiye yerli otomobil TOGG ile dünyaya meydan okuyor. İşte TOGG tarafından gelen açıklama ve konuya dair merak edilenler..
TOGG CEO'su Gürcan Karakaş tarafından yapılan açıklamada "Fiyatta C-SUV'larla rekabet edebilecek bir otomobil olacak" diyerek fiyat hakkında ufak bir açıklamada bulunmuştu.
Avrupa'nın 1 numarası TOGG'un rekabet edeceği diğer otomobil markalarına ait yüzde 100 elektrikli, aynı batarya ve menzil kapasitesine sahip araçların fiyatları 1.6 milyon TL seviyesinden başladığı için fiyatının da ortalama olarak bu civarde belirlenmesi bekleniyor. TOGG'un SUV modelinin vergi teşvikiyle satışa sunulması halinde fiyatı 900 bin TL seviyesinden başlayabilir. Ancak fiyata herhangi teşvik gelmemesi halinde satış fiyatlarının 1.5 milyon TL'yi bulabileceği konuşuluyor.
2 FARKLI GÜÇ SEÇENEĞİ SUNACAK
Togg'un ilk etapta üretip satışına başlayacağı elektrikli otomobil C-SUV segmentinde yer alıyor. Otomobilin 150 kW ve 300 kW olmak üzere iki farklı motor seçeneği ile satışa sunulacak. Güçlü versiyon dört tekerlekten çekiş sistemi ile, gücü düşük versiyon ise iki tekerlekten çekiş şeklinde alıcısı ile buluşacak.