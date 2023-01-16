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Medya TOGG'la ilgili akıl almaz iftira! Bunu sana yedirirler koçum
Medya

TOGG'la ilgili akıl almaz iftira! Bunu sana yedirirler koçum

Sözcü gazetesinin soyadıyla hiçbir alakası olmayan yazarı Necati Doğru, yine çirkin bir iftirayı köşesine taşıdı. 4 bakanlık ve bir önde gelen devlet büyüğünün TOGG'a burun kıvırdığını iddia eden Doğru, iktidarın halkı TOGG'la uyuttuğunu ileri sürdü.

Yeniakit Publisher
2023-01-16 11:32:00 -
TOGG'la ilgili akıl almaz iftira! Bunu sana yedirirler koçum

Sözcü gazetesinin soyadıyla hiçbir alakası olmayan yazarı Necati Doğru, yine çirkin bir iftirayı köşesine taşıdı. 4 bakanlık ve bir önde gelen devlet büyüğünün TOGG'a burun kıvırdığını iddia eden Doğru, iktidarın halkı TOGG'la uyuttuğunu ileri sürdü.

İşte milli gururumuz olan TOGG'la ilgili o hadsiz yazının söz konusu bölümü: 

"(...) Benden size haber vermesi: 4 koca bakanlık ve bir de önde gelen devlet büyüğü; TOGG'a burun kıvırdı. Oysa TOGG, bizzat Cumhurbaşkanı'nın ağzından bol ışıklı, tantanalı bir toplantıda “100 yıllık hayalimiz, yerli ve milli gururumuz TOGG üç ay sonra hem Türkiye ve hem Dünya yollarında olacak…” diye müjdelenmişti.

(...) TOGG, Devletin koruyucu, destekleyici kanatları altında; “devlet-özel sektör ortaklığı modeli” ile üretilmeye başlandı. Ve çok muhtemeldir ki, ilk 3-4 yıl zarar edecek ve zararı, 5 babayiğit özel patronun şirketlerinden değil, halkın vergilerinden karşılanacak. Milli gururumuz TOGG, böylesine bizzat bakanlar ve devlet büyüklerinin ötekileştirilmesiyle; “Kara Delik” diyorlar zarar-ziyan batağına mı dönüşecek?

Halkı TOGG'la uyuttular!

Kendileri ithal sevici! (...)"

 

 

 

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Yorumlar

erkan dalkilic

bu necati bir tekerlek arkasi müptezellesmeye basldimi agzinin kurulugundan arkasindan uydurur Allah uydurur bunu düzeltmek lazim.
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