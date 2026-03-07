  • İSTANBUL
Togg’dan sürpriz güncelleme! T10X kullanıcılarını sevindiren gelişme! Artık daha hızlı olacak!

Togg, akıllı cihazı Togg T10X için geliştirdiği yeni TruOS yazılım güncellemesini uzaktan (OTA) yükleme yöntemiyle kullanıcılarına sunmaya hazırlanıyor. Yeni sürümle birlikte araçların daha hızlı ve duyarlı çalışması hedeflenirken, yenilenen arayüz ve kişiselleştirme seçenekleriyle kullanıcı deneyiminin artırılması planlanıyor.

Türkiye’nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, kullanıcıların mobilite deneyimini üst seviyeye taşıyacak yeniliklerine devam ediyor. Kullanıcı odaklı bir yaklaşımla akıllı cihazlarını geliştiren Togg, mühendislerinin gerçekleştirdiği yol testleri ve kullanıcılarından aldığı geri bildirimlerimler doğrultusunda T10X için geliştirdiği yeni TruOS yazılım güncellemesini devreye almaya hazırlanıyor. Uzaktan güncellemeyle (Over-the-Air-OTA) yüklenecek yeni TruOS sürümüyle birlikte T10X cihazları daha hızlı ve daha duyarlı hale gelecek. Yenilenen arayüz sayesinde kullanıcılar daha akıcı ve konforlu bir deneyim yaşarken, yapılan performans iyileştirmeleriyle sistem daha verimli çalışacak. Ayrıca yeni yazılımla birlikte sunulan kişiselleştirme seçenekleri, kullanıcıların cihazlarını kendi tercihlerine göre daha esnek biçimde yapılandırmalarına imkân tanıyacak.

Togg’un sürekli gelişen mobilite yaklaşımının bir parçası olan yeni TruOS güncellemesi, T10X akıllı cihazlarına uzaktan ve güvenli şekilde yüklenecek. Yeni yazılım, teslimat sırasına göre akıllı cihazlara önümüzdeki üç ay içinde kademeli olarak tanımlanacak.

