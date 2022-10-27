  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem TOGG’dan önce Türküsü gönüllere girecek
Gündem

TOGG’dan önce Türküsü gönüllere girecek

Gümüşhaneli Aşık Kul Nuri’nin Türkiye’nin yerli otomobili TOGG için yazdığı türkü sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Yeniakit Publisher
2022-10-27 11:22:00 - 2022-10-27 11:44:39

Türkiye’nin yerli ve milli otomobili TOGG için geri sayım başladı. Türkiye'nin yerli otomobilinin üretileceği fabrikanın Bursa Gemlik'teki kurulumunda sonra geliniyor. Açılışı 29 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak fabrikada araçların seri üretimine geçilecek. Türkiye’de ve dünyada büyük yankı uyandıran yerli otomobilin seri üretimi için hazırlıklar tüm hızıyla sürerken Türkiye’de aşıklık geleneğinin yaşayan duayenlerinden 'Aşık Kul Nuri' mahlasını kullanan Nurettin Türkan TOGG’un ilk duyurulduğu zamanda yazdığı ve TOGG’un Bursa Gemlik’teki fabrikasının açılışı için tekrar sosyal medya hesabına yüklediği türküyle büyük beğeni topladı. Kendi yazarak seslendirdiği türküde Türkiye’nin yerli otomobiline övgüler dizen Aşık Kul Nuri, “Hedef koymuş yoldan şaşmaz, başka markalara bakmaz. Benzin içmez mazot yakmaz yerli milli arabamız” dizelerini seslendirdi.

“Arzumuz o ki tüm dünyada da ses getirecek”

TOGG’un tüm Türkiye’ye hayırlı uğurlu olması dileğinde bulunan Gümüşhaneli Aşık Kul Nuri, “Tüm Türkiye’ye hayırlı uğurlu olsun. Yerli ve milli arabamız inşallah çok yakında yollarda olacak, rakipleriyle yarış yapacak. Türkiye’nin gururu ve umudu olacağı kanaatindeyiz, arzumuz, umudumuz bu. Arzumuz o ki tüm dünyada da ses getirecek. Yeni neslimize başarılar diliyorum. Aşık Kul Nuri olarak TOGG’un üreteceği yerli arabamız için bir şarkı yazdım, umarım beğenirsiniz” dedi.

Türkiye'nin yerli otomobili Togg SUV'un fiyatı ne kadar olacak? Bakan Varank canlı yayında duyurdu
Türkiye'nin yerli otomobili Togg SUV'un fiyatı ne kadar olacak? Bakan Varank canlı yayında duyurdu

Teknoloji

Türkiye'nin yerli otomobili Togg SUV'un fiyatı ne kadar olacak? Bakan Varank canlı yayında duyurdu

Bakan Varank açıkladı: Togg'un 2023 hedefi...
Bakan Varank açıkladı: Togg'un 2023 hedefi...

Teknoloji

Bakan Varank açıkladı: Togg'un 2023 hedefi...

Yerli otomobil TOGG için geri sayım!
Yerli otomobil TOGG için geri sayım! "01" banttan indirilecek

Gündem

Yerli otomobil TOGG için geri sayım! "01" banttan indirilecek

Heyecan dorukta! Yerli otomobil TOGG'un fabrika açılışına sayılı günler kaldı
Heyecan dorukta! Yerli otomobil TOGG'un fabrika açılışına sayılı günler kaldı

Otomotiv

Heyecan dorukta! Yerli otomobil TOGG'un fabrika açılışına sayılı günler kaldı

Sarıgül, Türkiye'nin gururunu açıkladı
Sarıgül, Türkiye'nin gururunu açıkladı

Gündem

Sarıgül, Türkiye'nin gururunu açıkladı

TOGG’dan önce Türküsü gönüllere girecek
TOGG’dan önce Türküsü gönüllere girecek

Gündem

TOGG’dan önce Türküsü gönüllere girecek

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'da seri üretim için geri sayım! Cumhurbaşkanı Erdoğan katılımıyla açılacak
Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'da seri üretim için geri sayım! Cumhurbaşkanı Erdoğan katılımıyla açılacak

Gündem

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'da seri üretim için geri sayım! Cumhurbaşkanı Erdoğan katılımıyla açılacak

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23