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Gündem TOGG'dan gururlandıran video! Eksi kırk derecede test edildi
Gündem

TOGG'dan gururlandıran video! Eksi kırk derecede test edildi

Yerli otomobil TOGG'un resmi hesabından "Zorlu hava koşullarına hazırlanıyorum." notu ile özel bir video paylaşıldı. TOGG'un test sürüşü izleyenlerin gözünü kamaştırdı.

Yeniakit Publisher
2022-03-20 16:58:00 - 2022-03-20 17:42:35

 Yeniakti.com.tr 

Yerli otomobil TOGG, eksi 40 dereceye varan zorlu hava koşullarında test edildi. Testi başarı ile tamamlayan TOGG'un viedosu nefes kesti.

Testi başarı ile geçti!

TOGG'un resmi hesabından, paylaşılan videoya "Zorlu hava koşullarına hazırlanıyorum." notu yazıldı.

Paylaşım izleyenleri gururlandırırken, yerli otomibil TOGG, eksi kırk derecedeki testi başarı ile geçti.

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