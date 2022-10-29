Togg’daki eksiği Cumhurbaşkanı Erdoğan farketti! Hemen talimat verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan banttan inen Togg’un Gemlik’teki kampüsünün açılış töreninde fark ettiği eksiği TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’na söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa’da ‘Togg Gemlik Kampüsü’ açılış törenine katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenen törende seri üretim ürünü ilk Togg banttan indirildi.
Gerçekleştirilen törende Erdoğan Anadolu kırmızısı ilk cihaz olan Togg’la standa geldi.
Konuşmasının ardından Erdoğan araçta bulduğu eksiği TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na söyledi.
Hisarcıklıoğlu aralarında geçen diyaloğun ardından şu ifadeleri kullandı:
“Cumhurbaşkanımız yeşil rengin eksik olduğunu belirtti.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeşil rengin Karadeniz’i temsil ettiğini ifade ederek hemen üretilmesi talimatını verdi.