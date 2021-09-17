'togg.com' için karar çıktı

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG için 'togg.com' alan adını kullanılamayacak. Türkiye Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından üretilmeye başlanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 27 Aralık 2019’da tanıtılan TOGG’un CEO'su Gürcan Karakaş, yerli otomobilde TOGG ismi ile devam edeceklerini açıklamıştı.

Ancak TOGG’un ABD'de adaşı olduğu ortaya çıktı. Türkiye “The Office of George Gould” adıyla 2001 yılında Amerikalı George Gould tarafından kurulan yazılım şirketinden internet alan adını almak için Dünya Fikrî Mülkiyet Örgütü’nde (WIPO) dava açtı.

Milli Gazete'de yer alan habere göre, 16 Temmuz 2018’de “togg.com.tr” alan adını tescilleyen Türkiye, uluslararası alanda kullanmak için “togg.com” alan adını almak istedi. “togg.com”un NameCheap’ta kayıtlı Amerikalı George Gould’a ait olduğunu öğrenen Türkiye, Dünya Fikrî Mülkiyet Örgütü’ne (WIPO) başvurdu.

28 Haziran 2018’de kurulan “Türkiye Otomobili Girişim Grubu (TOGG)” ve “TOGG TURKISH AUTOMOBILE INITIATIVE GROUP” adıyla iki ismi 8 Mart 2019’da, Türk Patent Kurumu’nun da 21 Ocak 2021’de “TOGG” kısaltmasını tescillediğini belirtti. Amerikalı şirketin bunları bilerek art niyet içinde olduğu gerekçesiyle “togg.com”un kendilerine verilmesini istedi.

Alan adının TOGG kurulmadan en az 5 yıl önce alındığını belirten mahkeme ise Amerikalı George Gould’un menfaat için bu adı elinde tuttuğu gerekçesine olumsuz yanıt verdi. Türkiye’yi “ters alan adı ele geçirme” kötü niyetli şikâyetiyle suçlayan mahkeme, Türkiye’nin ihtilaflı alan adının zaten kayıtlı olduğunu bilmesi gerektiğine hükmetti. Bu nedenle Dünya Fikrî Mülkiyet Örgütü (WIPO) Türkiye’nin şikayetini reddetti.

WIPO’nun kararıyla Türkiye, TOGG için uluslararası alanda “togg.com”u kullanma hakkını kaybetmiş oldu. Türkiye TOGG için, "togg.com.tr"yi kullanmaya devam edebilecek.