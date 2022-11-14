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Ekonomi

Togg'a sürpiz indirim! Fiyatı belli olmadı ama...

Milyonlarca kişinin merakla beklediği 'Togg'da ÖTV indirimi olacak mı' sorusu yanıtını buldu ve yerli otomobile indirim geliyor.

Yeniakit Publisher
2022-11-14 10:14:00 -
Togg'a sürpiz indirim! Fiyatı belli olmadı ama...

Milyonlarca kişinin heyecan ve merakla beklediği 'Togg'da ÖTV indirimi olacak mı?' sorusu cevap buluyor. Mart 2023'te yollara çıkması beklenen yerli otomobil Togg'da ÖTV indiriminin de yer alacağı düzenlemeyi içeren yeni bir torba yasa teklifi TBMM gündemine alınacak.

Milyonlarca kişinin merakla beklediği 'Togg'da ÖTV indirimi olacak mı' sorusu cevap buluyor. Yasama yılı başında iki torba yasa teklifi sunan AK Parti, bütçenin ardından Meclis'e yeni torba teklifler sunacak. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesini de içeren üçüncü bir torba yasa teklifinin hazırlıklarını sürdüren AK Parti, elektrikli yerli otomobil Togg'da ÖTV indiriminin de yer alacağı dördüncü torba yasa teklifinin hazırlıklarına başladı.

Mart 2023'te yollara çıkması beklenen yerli elektrikli otomobil Toog'un uygun koşullarda piyasaya sunulması için çalışmalara ağırlık verildi. Togg'da bu çerçevede ÖTV düzenlemesi bekleniyor.

EYT'nin ardından görüşülecek

Yeni Şafak'ın haberine göre, AK Parti kaynakları, Toog'da ÖTV düzenlemesini de kapsayacak olan bir torba kanun teklifinin EYT düzenlemesinden sonra Meclis gündemine alınabileceğine işaret etti. Kaynaklar, herhangi bir rakam vermemekle birlikte, Toog'un 2023'ün ilk çeyreğinde satışa sunulmasını ve piyasaya ilk etapta 17-18 bin araç sürülmesini beklediklerini açıkladı. Hükümet, temmuz ayında yaptığı düzenlemeyle elektrikli araçlar için vergisel avantajlar sağlayarak, 160 kW'ı geçmeyen ÖTV matrahı 700 bin TL'yi aşmayan araçlarda ÖTV yüzde 10 olarak uygulama kararı almıştı.

Değerlemeye ayar

Öte yandan edinilen bilgilere göre, 2023 yılı için yüzde 122,93 olarak belirlenen yeniden değerleme oranı üzerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdir yetkisini kullanacağı ve artış oranında her kesimi memnun edecek bir düşüş sağlanacağı öğrenildi. Vergi Usul Kanunu uyarınca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, vergi ve harçlarda yeniden değerleme oranını yüzde 50 azaltma ve yüzde 50 artırma yetkisi bulunuyor.

İki torba teklif vermişti

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) kredi faizlerini ve 2 bin liraya kadar olan icra borçları sıfırlanması dahil milyonlarca vatandaşı ilgilendiren 52 maddelik torba yasa teklifi geçtiğimiz haftalarda yasalaşmıştı. Yine ilk bölümü Genel Kurul'dan geçen ve cemevlerinin giderlerinin devlet kurumlarınca karşılanmasını öneren ikinci torba yasa teklifinin de bu hafta yasalaşması bekleniyor.

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Yorumlar

Cok sevindim

Artik asgari ucretli olarak TOGG alabilirim
x

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