TOGG zillete kafayı yedirtti

Türkiye, yerli ve milli üretimle her alanda kendi kendine yetme yolunda emin adımlarla ilerlerken, istemezükçü zihniyet hazımsızlık nöbetleri geçiriyor. Türkiye’nin 60 yıl sonra gerçekleşen hayali TOGG’un banttan inmesi ve seri üretime geçmesi tüm Türkiye’de coşkuyla karşılanırken, millet lehine olan her hayırlı hizmetin karşısında yer alan zillet paydaşları rahatsızlıklarını gizleyemedi. Malum cenah siyasetçisi, medyası ve kalemşörleriyle

Milli ve yerli araba çarptı!

Birçok ülkede manşet olan ve rakiplerince övgüyle karşılanan TOGG’un Bursa Gemlik’teki fabrikasının açılışını ya görmezden geldi, ya kusur aradı ya da attıkları kirli manşetlerle yerli otomobili itibarsızlaştırmaya çalıştı. Yalan ve algı üretme merkezi gibi çalışan Cumhuriyet gazetesi, ‘Ne vaat ettiler ne yaptılar” şeklindeki başlığıyla yerli otomobili gölgelemeye çalışırken, CHP destekçisi Yılmaz Özdil, Erdoğan’ı hedef alarak, “Reno var, Pejo var, bunun adı da Reco olsun” densizliğinde bulundu. Başta CHP olmak üzere 6’lı masa müdavimleri ise suskunluğunu koruyarak yapılan itibar suikastına sessiz kaldı.

Fabrika açıldı, nefret saçıldı

Zillet bileşenlerindeki TOGG hazımsızlığını gözler önüne seren örneklerden bazıları şöyle:

İlk gün “TOGG tanıtımı siyasi şova dönüştü” başlığını kullanan Cumhuriyet gazetesi, dün de “Ne vaat ettiler ne yaptılar” başlıklı manipülatif haberinde, ‘aynanın yerini alacak kamera sistemi, gizli kapı kolları ve fütüristik direksiyon simidi” gibi detaylar üzerinden yerli otomobile çamur attı.

Marjinal sol örgütlerin destekçisi Birgün, TOGG’un fiyatı üzerinden gölgeleme çabasına gerdi.

Can Ataklı Korkusuz gazetesinde “Görmemişin otomobili olmuş” başlığını atarak terbiye sınırlarını zorladı.

Daha önce arabanın yapılamayacağını iddia eden Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, Erdoğan’ın yer aldığı fotoğrafla yaptığı paylaşımda, “Reno var, Pejo var, bunun adı da Reco olsun” deme küstahlığında bulundu.

Geçmişte SİHA’lardaki Bayraktar emeğini inkar eden İP’li Aytun Çıray, elektrikli TOGG’un çevreyi kirleteceğini öne sürdü.

6’lı masa suskunluğunu koruyarak yapılan itibar suikastına sessiz kalırken, CHP’ye yakınlığı ile bilinen gazeteci Şaban Sevinç de, TOGG’un iktidarın başarısı olmadığını söyledi.

Bunlar kafayı yemiş

Düşman kardeşlerin hazımsızlığını Akit’e değerlendiren Ekonomist Dr. İsmail Çapak, şunları dile getirdi: “Bunun tek sebebinin kıskançlık olduğunu düşünüyorum. Tamamen elektrikli olan, pili ve şarj istasyonu Türkiye’de üretilecek olan böyle bir eseri bu şekilde eleştirmenin ben akıl dışı bir tutum olduğunu değerlendiriyorum. Bunlar kafayı yemiş olmalı. Hiç konuşmasalar bundan daha iyi olur. Onlar kendilerine yakışanı yapıyor.”

Banttan inmesi kudurttu

Yazar Mehmet Fırat da, şunları söyledi: “Anadolu insanının tarihi misyonunu hatırlaması ve tekrar meydana aktör olarak çıkması, Batı’yı endişelendirdiği kadar, Cumhuriyet kurulduğundan beri onun bunun himayesinde ve sömürgesinde hayat sürenleri de kızdırmışa benziyor. Batı’nın artığından beslenen yerli işbirlikçilerinde büyük bir hazımsızlık yaşanıyor. TOGG’un banttan inmesi bile bunları kudurtmaya yetti. Bir mezeye vatan satacağını söyleyen Yılmaz Özdil ve avaneleri bağımsızlığın ve milliliğin ne kadar büyük ve saygın bir mücadele olduğunu nereden bilecek.