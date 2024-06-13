Togg T10X kullanıcılarının TV+ ayrıcalığı başladı!
Türkiye’nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg ile Türkiye’nin süper içerik platformu TV+, kullanıcılar için iş birliği yaptı. Bu kapsamda Premium Paket sahibi T10X kullanıcıları, TV+’taki 100’e yakın kanalın içeriklerine ücretsiz olarak erişme fırsatı yakaladı.
Kullanıcılarına sunduğu mobilite deneyimini üst seviyeye çıkarmak için güçlü iş birliklerine imza atan Togg, son olarak TV+ ile güç birliği yaptı. İş birliği kapsamında Trumore Dijital Premium Paket sahibi T10X kullanıcıları için TV+’taki 100’e yakın kanal Tru.Store’da kullanıma sunuldu.
TV+’ın içeriklerinden ücretsiz olarak faydalanmaya başlayan T10X kullanıcıları en beğenilen filmlerden ses getiren belgesellere, heyecanlı maçlardan müziğe ilgi alanlarına göre her türlü içeriğe anında ulaşabiliyor. Kullanıcılar aynı zamanda canlı TV kanallarını geri sarma ve kanalları favorilerine ekleme imkanına da sahip.
Kullanıcıların güvenliği öncelikli
T10X kullanıcıları TV+’ı sadece park halindeyken izleyebilecek. Cihazın hareketiyle birlikte ekran kapanacak ve yayın yolcu ekranından devam edecek.
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