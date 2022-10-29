TOGG modelleri güncel | TOGG hangi model araç üretecek
TOGG fabrikasının açılışı gerçekleşirken vatandaşlar hangi model araçların piyasaya sürüleceğini merak ediyor. Peki, TOGG üretilecek modeller belli oldu mu?
Milyonlar nefeslerini tuttu ve yerli otomobilin asfalta çıkacağı tarihi merakla beklemeye başladı. Peki, TOGG hangi modellerde araç üretecek?
TOGG modelleri güncel | TOGG hangi model araç üretecek
TOGG V SUV'un ardından iki yeni modelin müjdesini verdi. TOGG resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklama, "İlk akıllı cihazımız C-SUV’u banttan indirirken, sizi çalışmaları planlarımız doğrultusunda devam eden C-Sedan ve C-X Coupé ile tanıştıralım istedik" denildi.