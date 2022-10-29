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Otomotiv TOGG modelleri güncel | TOGG hangi model araç üretecek
Otomotiv

TOGG modelleri güncel | TOGG hangi model araç üretecek

TOGG fabrikasının açılışı gerçekleşirken vatandaşlar hangi model araçların piyasaya sürüleceğini merak ediyor. Peki, TOGG üretilecek modeller belli oldu mu?

Yeniakit Publisher
2022-10-29 19:11:00 -
TOGG modelleri güncel | TOGG hangi model araç üretecek

Milyonlar nefeslerini tuttu ve yerli otomobilin asfalta çıkacağı tarihi merakla beklemeye başladı. Peki, TOGG hangi modellerde araç üretecek?

TOGG modelleri güncel | TOGG hangi model araç üretecek

TOGG V SUV'un ardından iki yeni modelin müjdesini verdi.  TOGG resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklama, "İlk akıllı cihazımız C-SUV’u banttan indirirken, sizi çalışmaları planlarımız doğrultusunda devam eden C-Sedan ve C-X Coupé ile tanıştıralım istedik" denildi.

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