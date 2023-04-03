TOGG kazanç kapısına dönüştü! Öyle bir sektörleri ayağa kaldırıyor ki...

Yerli otomobil Togg sadece otomotiv değil teknoloji alanında da etkisini gösterdi. Togg adıyla satın alan web sitesi isimleri ilan sayfalarında satışa çıkarıldı. Bir web sitesinin internetteki adı ve adresi anlamına gelen domainlerin fiyatları 1 milyon ile 50 milyon lira arasında değişiyor.





Türkiye’nin yerli otomobili Togg kuraları çekildi ve talihliler araçlarını almak için sabırsızlıkla bekliyor. Togg sadece otomobil piyasasını değil, teknoloji, konut gibi alanları da etkiliyor. Bazı talihliler yerli elektrikli aracı satın almak için ev veya arsalarını satışa çıkarmıştı.

Togg’un ismi özellikle teknoloji alanında kazanç kapısına dönüştü. Togg adıyla satın alınan domainler ilan sayfalarında milyon liralara satılığa çıkarıldı.

Bir web sitesinin internetteki adı ve adresi anlamına gelen domainlerin fiyatları Togg isminin kullanımına göre değişiyor. Tgrthaber'e göre;

Togg içeren domainler en düşük 500 bin liradan satışa konulurken, özellikle ismin başta olduğu adreslerde 50 milyon liraya kadar yükseliyor.

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Domain, web sitesinin internet dünyasındaki adı ve adresi olarak niteleniyor. Türkçe’de daha çok ‘alan adı’ olarak kullanılan ‘Domain adı’ siteye direkt olarak ulaşmak isteyen kişinin, tarayıcıdaki arama çubuğuna bu adı hatasız yazdığında kolayca siteye ulaşmasını sağlıyor.