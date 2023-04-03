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Ekonomi TOGG kazanç kapısına dönüştü! Öyle bir sektörleri ayağa kaldırıyor ki...
Ekonomi

TOGG kazanç kapısına dönüştü! Öyle bir sektörleri ayağa kaldırıyor ki...

Yeniakit Publisher
2023-04-03 14:45:00 -
TOGG kazanç kapısına dönüştü! Öyle bir sektörleri ayağa kaldırıyor ki...

Yerli otomobil Togg sadece otomotiv değil teknoloji alanında da etkisini gösterdi. Togg adıyla satın alan web sitesi isimleri ilan sayfalarında satışa çıkarıldı. Bir web sitesinin internetteki adı ve adresi anlamına gelen domainlerin fiyatları 1 milyon ile 50 milyon lira arasında değişiyor.

Yerli otomobil Togg sadece otomotiv değil teknoloji alanında da etkisini gösterdi. Togg adıyla satın alan web sitesi isimleri ilan sayfalarında satışa çıkarıldı. Bir web sitesinin internetteki adı ve adresi anlamına gelen domainlerin fiyatları 1 milyon ile 50 milyon lira arasında değişiyor.

Türkiye’nin yerli otomobili Togg kuraları çekildi ve talihliler araçlarını almak için sabırsızlıkla bekliyor. Togg sadece otomobil piyasasını değil, teknoloji, konut gibi alanları da etkiliyor. Bazı talihliler yerli elektrikli aracı satın almak için ev veya arsalarını satışa çıkarmıştı.

Togg’un ismi özellikle teknoloji alanında kazanç kapısına dönüştü. Togg adıyla satın alınan domainler ilan sayfalarında milyon liralara satılığa çıkarıldı.

Bir web sitesinin internetteki adı ve adresi anlamına gelen domainlerin fiyatları Togg isminin kullanımına göre değişiyor. Tgrthaber'e göre; 

Togg içeren domainler en düşük 500 bin liradan satışa konulurken, özellikle ismin başta olduğu adreslerde 50 milyon liraya kadar yükseliyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Domain, web sitesinin internet dünyasındaki adı ve adresi olarak niteleniyor. Türkçe’de daha çok ‘alan adı’ olarak kullanılan ‘Domain adı’ siteye direkt olarak ulaşmak isteyen kişinin, tarayıcıdaki arama çubuğuna bu adı hatasız yazdığında kolayca siteye ulaşmasını sağlıyor.

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Yorumlar

Bile bile

Milyon liraya yok satıyor senelerce üretilecek araç şimdiden satılmış sen asgari ücret filan diyorsun. İktisattan arz talepten başla, ayagin yere bassın biraz bu kafa ile hayatta canin çok sıkılır en iyi aracı en düşük ücretle almayı çok beklersin daha.

BİLE

SEN ONU BIRAK YERLİ MİLLİ ARABANI YERLİ MİLLİ ASGARİ ÜCRETLİN KAÇ(172 AYA) AY SONRA ALABİLİYOR HİÇ BİR ŞEYİP YİYİP İÇMESE BİLE
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
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