Milyonların merakla beklediği gün geldi. 29 Ekim Cumartesi günü TOGG fabrika açılış töreni gerçekleşti, ilk araçlar banttan indi. Peki, TOGG satışları ne zaman başlayacak?

TOGG fiyat listesi belli oldu mu? TOGG ön satış fiyatı başvuru tarihi:

Yerli otomobil TOGG banttan indi. Gemlik fabrikası açılışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, araç fiyatları hakkında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bugün seri üretim bandından çıkan araçların test ve sertifikasyon süreçleri hemen başlıyor. Togg Avrupa yollarının da tozunu attıracağı için o pazarlarda aranan teknik, yeterlilik belgesine sahip olacak. Dolayısıyla Togg'u inşallah 2023'ün ilk çeyreğinin sonunda yollarımızda göreceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “TOGG'un ticari sırlarını açığa vermeden şöyle cevap veriyorum. Yeni nesil bir girişim olan Togg, aracısız bir şekilde vatandaşlarımızla buluşacak. Tıpkı diğer yeni nesil araç üreticileri gibi Togg'da satış işini dijital ve fiziksel deneyimi birleştirerek çözmeye karar verdik. Vatandaşlarımız Togg siparişlerini şubatta başlayacak ön satışla birlikte verebilecekler. Ön satış ve sipariş şartları vakti geldiğinde şirket tarafından açıklanacaktır. En çok merak edilen konulardan biri de aracın fiyatı ne olacak? Togg'un fiyatının piyasa şartlarında rekabetçiliğini sağlayacak şekilde tespit edileceğine babayiğitlerle beraber karar vereceğiz. Önümüzdeki senenin mart ayı sonunda pazara çıkacak bir ürünün fiyatının bugünden ilanı zaten hem doğru hem de mümkün değildir. Sanıyorum ön satışın başlayacağı şubat ayında Togg'un fiyatı da açıklanacaktır. Hiç telaşa gerek yok” diye konuştu.

İlk anahtar teslim edildi

Tören sonunda Bakan Varank, Hisarcıklıoğlu ve Togg paydaşları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilk siparişine ilişkin NFT ve Togg'un bütün renklerinin yer aldığı minyatürlerini hediye etti.

Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sergilenmek üzere banttan ilk inen Togg'un anahtarını Erdoğan'a takdim etti.