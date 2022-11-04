TOGG’un fiyatı merak ediliyor. 29 Ekim’de fabrikanın açılmasıyla birlikte pek çok kişi “TOGG ne kadara satılacak?’ sorusunun cevabını araştırıyor.

TOGG fiyat listesi belli oldu mu? TOGG 2023 satış fiyatı:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "TOGG'un ticari sırlarını açığa vermeden şöyle cevap veriyorum. Yeni nesil bir girişim olan Togg, aracısız bir şekilde vatandaşlarımızla buluşacak. Tıpkı diğer yeni nesil araç üreticileri gibi Togg'da satış işini dijital ve fiziksel deneyimi birleştirerek çözmeye karar verdik. Vatandaşlarımız Togg siparişlerini şubatta başlayacak ön satışla birlikte verebilecekler. Ön satış ve sipariş şartları vakti geldiğinde şirket tarafından açıklanacaktır. En çok merak edilen konulardan biri de aracın fiyatı ne olacak? Togg'un fiyatının piyasa şartlarında rekabetçiliğini sağlayacak şekilde tespit edileceğine babayiğitlerle beraber karar vereceğiz. Önümüzdeki senenin mart ayı sonunda pazara çıkacak bir ürünün fiyatının bugünden ilanı zaten hem doğru hem de mümkün değildir. Sanıyorum ön satışın başlayacağı şubat ayında Togg'un fiyatı da açıklanacaktır. Hiç telaşa gerek yok” diye konuştu.

KM'de 47 kuruş yakacak

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, 500 kilometre menzile sahip Togg’da bulunan 90 kWh’lık bataryanın evden şarj edilmesi halinde ödenecek miktar 235 lirayı bulacak. Aracın iş yerinden şarj edilmesi halinde ticarethane kademesindeki kilovat birim değeri 4,45 liraya çıkıyor. Togg’un iş yerinde doldurulması durumunda ise maliyet 400 liraya yükseliyor. Benzinli bir araç, 500 kilometreyi 920 liraya, dizel araç ise 745 lirada kat ediyor.

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