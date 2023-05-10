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Yerel TOGG Diyarbakır'da
Yerel

TOGG Diyarbakır'da

Yeniakit Publisher
2023-05-10 13:51:00 -
TOGG Diyarbakır'da

Türkiye'nin ürettiği yerli ve milli otomobil TOGG, tanıtım çalışmaları çerçevesinde Diyarbakır'a getirildi.


1961 yılındaki ilk Yerli Otomobil girişiminden 60 yıl sonra, Türkiye’nin yerli otomobil markası TOGG, Diyarbakır'da tanıtımı yapıldı.

Diyarbakır merkez Kayapınar ilçesi Park 75 alanına getirilen TOGG'un ilk test sürüşünü Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su yaptı.

Otomobilin ilk test sürüşü sonrası açıklamalarda bulunan Vali Su, TOGG'un Türkiye'nin gururu olduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Vali Su, "Ülkemizin gururu olan TOGG, bugün Diyarbakır'ımızda. Vatandaşlarımız daha yakından tanıyacak ve göreceklerdir. Gerçekten de muhteşem bir otomobildir. Kullanımı son derece zevkli, güzel ve konforludur. Tamamen milli ve yerli olan otomobilimiz için başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, bakanımıza, emeği geçen iş insanlarımıza, mühendislere, herkese en kalbi şükranlarımı arz ediyorum."dedi.

Türkiye'nin her alanda çok önemli yerli ve milli eserler ortaya koyduğunu kaydeden Vali Su, "TCDD Anadolu, SİHA, İHA, Kaan'ımız, tankımız ve diğer yerli eserlerimiz var. Mühendislerimiz ve insanlarımızın ortaya koyduğu muhteşem eserlerdir. Ülke olarak hep birlikte güzel şeylere imza atıyoruz. 7'den 70'e tüm vatandaşlarımızla bu güzel gururu hep birlikte yaşıyoruz. İnşallah bunlar daha da ileri seviyeye gidecektir." ifadelerini kullandı. (İLKHA)
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