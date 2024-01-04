TOGG açıkladı! 2024 yılı sipariş dönemi başlıyor

TOGG tarafından yapılan açıklamada, Togg T10X için 2024 yılı sipariş döneminin başladığı duyuruldu.



Togg tarafından sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Togg T10X 2024 yılı sipariş dönemi başlıyor. Kullanıcılarımızın sipariş verebilecekleri tarihler şöyle; 6-10 Ocak: 2023 yılında yapılan çekilişimizde yedek listede yer alan ve konfigürasyon yenileme yapmak isteyen kullanıcılar 15-19 Ocak: 2023 yılında yapılan çekilişe katılıp sipariş hakkı kazanamayan kullanıcılar 20 Ocak ve sonrası: Genel sipariş dönemi" denildi.