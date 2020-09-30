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Spor TOFAŞ'ın FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki maçlarının programı belli oldu
Spor

TOFAŞ'ın FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki maçlarının programı belli oldu

Yeniakit Publisher
2020-09-30 17:38:25 -
TOFAŞ'ın FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki maçlarının programı belli oldu

BURSA (AA) - TOFAŞ Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde sezonun ilk müsabakasını 20 Ekim Salı günü Bursa'da Çekya temsilcisi ERA Nymburk ile oynayacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle format değişikliğine gidilen ligde 2020-2021 sezonu grup maçları takvimi belli oldu.

TOFAŞ, Çekya'dan ERA Nymburk, Fransa'dan JDA Dijon ve Kıbrıs Rum Kesimi'nden Keravnos ile B Grubu'nda yer alıyor.

Yeni format gereği takımlar, normal sezonda 3'ü iç sahada ve 3'ü de deplasmanda olmak üzere 6 maça çıkacak.

Gruplarında ilk 2 sırayı alacak ekipler, isimlerini son 16 turuna yazdıracak.


- TOFAŞ'ın maç takvimi


20 Ekim Salı: TOFAŞ-ERA Nymburk

3 Kasım Salı: Keravnos-TOFAŞ

18 Kasım Çarşamba: TOFAŞ-JDA Dijon

16 Aralık Çarşamba: JDA Dijon-TOFAŞ

6 Ocak 2021 Çarşamba: TOFAŞ-Keravnos

19 Ocak 2021 Salı: ERA Nymburk - TOFAŞ

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