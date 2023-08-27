TOBFED Bursa’da Tomurcuk’u seçti

Türkiye genelinde 300 bin KOBI ile 1,5 milyon çalışanın tek temsilcisi konumundaki Türkiye Otomotiv Bakim Dernekleri Federasyonu (TOBFED), Bursa Temsilciliği görevini üstlenmesi için Yasin Tomurcuk’u seçti.

Bursa’da 50 yıldır hizmet veren Tomurcuk Otomotiv’in ikinci nesil yöneticisi Genel Müdür Yasin Tomurcuk, Görevi laikiyle yerine getirmek için çalışacağını dile getirdi. Sektördeki iklimi olumlu anlamda değiştirecek bu gelişmede ipi göğüsleyen Tomurcuk, otomotiv bakım alanında ciddi değişimler yaşanırken servislerin şuurlandırılması ve bir çatı altında buluşmasının oldukça faydalı olacağını söyledi. Tomurcuk, “TOBFED Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Bakırtaş başta olmak üzere tüm Federasyon Yönetim Kurulu üyelerinin tensipleri ile Bursa Temsilciliği görevini yürütecek olmak şahsım adına gurur verici. Federasyon olarak sektörümüzde imza attıkları ilkler hepimiz için ufuk açıcı. Alanımızda geliştirilmesi gereken pek çok konu bulunuyor. Sektör standartlarını yükseltmek için durmadan çalışan TOBFED’in, otomotiv bakım hizmetleri konusunda oldukça gelişmiş ilimiz Bursa’da aktif rol alması için elimizden ne geliyorsa yapacak, Federasyon’un değişim rüzgarını şehrimizde çok güçlü şekilde estireceğiz” dedi.

“Bursa standartların üzerine çıkacak”

‘Başarının anahtarı her sektörde tecrübe ve teknolojinin aynı potada eritilmesi’ diyen Yasin Tomurcuk şöyle konuştu:

“Küçük Sanayi Sitesi’nde 50 yıllık sektör tecrübemizi günümüz teknolojisiyle harmanlayarak yürüttüğümüz çalışmalar sayesinde sektörümüzde pek çok konuda öncü olmayı başardık. Başarının sırrı nedir sorusuna verdiğimiz cevap bugüne kadar hep aynı oldu. ‘Müşteri memnuniyetini önceleyen disiplinle çalışmak ve sektörel gelişime her zaman açık olmak.’ Yatırımlarımızı her zaman geleceğe yaptığımızı, henüz elektrikli araçlar yaygınlaşmamışken servisimize koyduğumuz elektrikli araç şarj istasyonlarından, tüm personelimizi elektrikli araçlar konusunda gönderdiğimiz eğitimlerden ve son teknoloji makine parkurumuzdan anlamak mümkün. Otomotiv sektörü müthiş bir hızla değişip geleneksel araçlar yerini elektrikli araçlara bırakırken bu alanlarda bir standardizasyon yakalamak, personeli ve servisleri belgelendirmek çok büyük önem taşıyor. Yeni görevimizin heyecanı ve yılların verdiği tecrübe ile otomotiv bakım hizmetlerini Bursa’da dünya standartlarının üzerine çıkaracağımızdan şüphemiz yok. Teknolojiyi ve yenilikleri takip eden değil onlara yön veren olmak için çabalayacağız."