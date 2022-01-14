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Ekonomi TOBB'dan kamuoyuna önemli duyuru
Ekonomi

TOBB'dan kamuoyuna önemli duyuru

TOBB'dan yapılan açıklamada "TOBB’un ülkemiz lehine German Marshall Fund (GMF) ile yaptığı yurtdışı lobi faaliyetlerine 'çamur at izi kalsın' düşüncesi ile getirilmek istenen akıl dışı suçlamaları, karalama çabalarını hayretle ve üzüntüyle karşılıyor, kamuoyunun takdirine sunuyoruz."

Yeniakit Publisher
2022-01-14 16:54:00 -
TOBB'dan kamuoyuna önemli duyuru

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), önemli bir açıklama yaptı. 

Açıklama şöyle:

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye’nin ticari ilişkilerinin önünü açmak, geliştirmek ve Türkiye’nin yurtdışı lobi faaliyetlerine destek vermek amacıyla her zaman aktif bir rol almıştır.  Bu kapsamda Avrupa Birliği, ABD başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde uluslararası etkinlikler yapılmıştır ve yapılmaya devam edilecektir. İlgili Bakanlığın olumlu görüşü ile bu faaliyetler düzenlenirken yurtdışında lobi gücü ve kamuoyunu etkileme imkanı yüksek kuruluşlarla da işbirliği yapılmaktadır.

TOBB ile German Marshall Fund (GMF) arasında da bu kapsamda bir dizi programlar yapılmıştır. Brüksel, Paris, Berlin, Vaşington’da kamuoyuna açık bir şekilde gerçekleştirilen bu programlarda, Türkiye’nin ekonomik potansiyeli ve ülkemiz tezleri ABD ve Avrupa’daki hükümet, iş dünyası ve düşünce kuruluşları çevrelerine anlatılmaktadır. Türkiye’den kamu kurum ve kuruluşlarından yetkililer ve devlet adamlarımız da programlarda yer almış ve ülkemizin görüşlerini tüm bu çevrelere aktarma fırsatı bulmuşlardır.

Türkiye karşıtı lobilerin ülkemize karşı harekete geçtiği, bilgi kirliliğinin arttığı bir dönemde, ülkemizin hak ve menfaatlerini korumak ve oluşturulmak istenen negatif kamuoyu algısının önüne geçmek üzere uluslararası arenadaki faaliyetlerimizin artması gerektiği bir dönemdeyiz.

Hal böyleyken ve ülkemizin son yıllarda yurtdışında karşı karşıya bırakıldığı durum ortadayken, TOBB’un ülkemiz lehine German Marshall Fund (GMF) ile yaptığı yurtdışı lobi faaliyetlerine  “çamur at izi kalsın” düşüncesi ile getirilmek istenen akıl dışı suçlamaları, karalama çabalarını hayretle ve üzüntüyle karşılıyor, kamuoyunun takdirine sunuyoruz.

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

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