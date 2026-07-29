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Gündem Yılmaz Özdil'den dikkat çeken Selçuk Bayraktar sözleri: "Şehit madencinin kızının hayalini gerçekleştiriyor"
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Yılmaz Özdil'den dikkat çeken Selçuk Bayraktar sözleri: "Şehit madencinin kızının hayalini gerçekleştiriyor"

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Gazeteci Yılmaz Özdil, yayımladığı videoda Selçuk Bayraktar'ın, Soma faciasında babasını kaybeden ve pilot olmayı hayal eden bir genç kıza verdiği desteği anlattı. Özdil, Bayraktar'ın bu yaklaşımının takdir edilmesi gerektiğini ifade ederek, yapılan iyiliğin siyasi tartışmaların dışında değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Gazeteci Yılmaz Özdil, sosyal medyada paylaştığı videoda Selçuk Bayraktar'la ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Özdil, konuşmasında, Soma maden faciasında babasını kaybeden ve pilot olmayı hedefleyen genç bir kızın hayaline Selçuk Bayraktar'ın destek olduğunu anlattı.

"Hayaline kavuşmasını sağlıyor"

Videoda Özdil, Bayraktar'ın genç kızın pilotluk hayaline ulaşması için devreye girdiğini belirterek, bu davranışın takdir edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Özdil, yapılan bu desteğin insani yönüne dikkat çekerek, böylesi örneklerin siyasi tartışmaların gölgesinde bırakılmaması gerektiğini ifade etti.

Sosyal medyada geniş yankı uyandırdı

Yılmaz Özdil'in paylaşımı kısa sürede sosyal medyada geniş ilgi gördü. Farklı görüşlerden çok sayıda kullanıcı, Soma'da babasını kaybeden genç kıza verilen desteğin anlamlı olduğunu belirten yorumlar yaptı.

Selçuk Bayraktar'ın eğitim ve teknoloji alanında gençlere yönelik yürüttüğü çalışmaların yanı sıra bu örneğin de kamuoyunda olumlu karşılık bulduğu görüldü. Yılmaz Özdil’in o sözleri videoda.

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