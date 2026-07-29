Külliye'de İran yanlısı bakanın provokasyonu tutmadı! Erdoğan olaya müdahale etti: Hakan hamse
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Irak Başbakanı Zeydi arasında yapılan görüşmelerin ardından düzenlenen imza töreninde İran yanlısı bakanın ikili anlaşmaları provoke etmesi sonrası ufak çaplı bir gerilim yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakan Fidan'ı 'Hakan hamse' diyerek yanına çağırdı. Beş anlaşma yapılacağını aktaran Erdoğan'ın bu sözlerine kayıtsız kalmayan Irak lideri hemen anlaşmanın imzalanmasını isteyerek sorunu ortadan kaldırdı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zeydi'nin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki baş başa görüşmelerinin ve heyetler arası görüşmeye başkanlık etmelerinin ardından, iki ülke arasındaki anlaşmalar imza altına alınacaktı.
Canlı yayınlanan ve Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'nin huzurunda düzenlenen imza töreninde İran yanlısı bakanın anlaşmayı sabote etme girişimi şaşırtan anların yaşanmasına neden oldu.
Başkan Erdoğan Hakan Fidan'ı çağırdı
Önce "Eğitim ve Akademik İşbirliği Mutabakat Muhtırası", Polis Akademisi Başkanı Murat Balcı ile Irak Başbakanı ve Silahlı Kuvvetler Komutanı Özel Kalem Müdürü General Abdulemir Şammari tarafından imzalandı.
Ancak basın toplantısı sonrası Irak Ulaştırma Bakanı'nın Türkiye ile Kalkınma Yolu anlaşmasını imzalamak istemediği iddia edildi.
Erdoğan’ın “Beş anlaşma değil miydi?” diye sorarak Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı 'Hakan hamse(beş)' diyerek yanına, sahneye çağırdı.
Bakanla başbakan arasında ilginç anlar
Irak Başbakanı Zeydi ise bu sırada bakanla görüştü, anlaşmayı imzalamasını istedi.
Odatv'nin verdiği bilgiye göre, o sırada Iraklı Başbakan ile Bakan arasında şu diyalog yaşandı:
Zeydi: “Neden kalkınma yolunu imzalamıyorsun?”
Bakan: “WhatsApp'ından yazayım.”
Zeydi: “Gel, imzala.”
Zeydi (tercümanına dönerek): “Cumhurbaşkanına söyle ona imzalaması için talimat verdim.”
İran detayı
Krizin sebebinin Irak Ulaştırma Bakanı Razak El-Sadavi'nin İran’a yakın Bedir Örgütü’nden olması olduğu iddia edildi.
İran, Türkiye ve Irak tarafından yürütülen Kalkınma Yolu Projesi'ne direnç gösteriyor. Bunun sebeplerinden biri ticaret yolunun jeopolitik konumunu etkilemesi, diğeri ise Irak'ın siyasi nüfuzunun aşnıması.
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