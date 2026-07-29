Külliye'de İran yanlısı bakanın provokasyonu tutmadı! Erdoğan olaya müdahale etti: Hakan hamse

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zeydi'nin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki baş başa görüşmelerinin ve heyetler arası görüşmeye başkanlık etmelerinin ardından, iki ülke arasındaki anlaşmalar imza altına alınacaktı.

Canlı yayınlanan ve Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'nin huzurunda düzenlenen imza töreninde İran yanlısı bakanın anlaşmayı sabote etme girişimi şaşırtan anların yaşanmasına neden oldu.

Başkan Erdoğan Hakan Fidan'ı çağırdı

Önce "Eğitim ve Akademik İşbirliği Mutabakat Muhtırası", Polis Akademisi Başkanı Murat Balcı ile Irak Başbakanı ve Silahlı Kuvvetler Komutanı Özel Kalem Müdürü General Abdulemir Şammari tarafından imzalandı.

Ancak basın toplantısı sonrası Irak Ulaştırma Bakanı'nın Türkiye ile Kalkınma Yolu anlaşmasını imzalamak istemediği iddia edildi.

Erdoğan’ın “Beş anlaşma değil miydi?” diye sorarak Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı 'Hakan hamse(beş)' diyerek yanına, sahneye çağırdı.

Bakanla başbakan arasında ilginç anlar

Irak Başbakanı Zeydi ise bu sırada bakanla görüştü, anlaşmayı imzalamasını istedi.

Odatv'nin verdiği bilgiye göre, o sırada Iraklı Başbakan ile Bakan arasında şu diyalog yaşandı:

Zeydi: “Neden kalkınma yolunu imzalamıyorsun?”

Bakan: “WhatsApp'ından yazayım.”

Zeydi: “Gel, imzala.”

Zeydi (tercümanına dönerek): “Cumhurbaşkanına söyle ona imzalaması için talimat verdim.”

İran detayı

Krizin sebebinin Irak Ulaştırma Bakanı Razak El-Sadavi'nin İran’a yakın Bedir Örgütü’nden olması olduğu iddia edildi.

İran, Türkiye ve Irak tarafından yürütülen Kalkınma Yolu Projesi'ne direnç gösteriyor. Bunun sebeplerinden biri ticaret yolunun jeopolitik konumunu etkilemesi, diğeri ise Irak'ın siyasi nüfuzunun aşnıması.