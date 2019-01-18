TOBB'a göre kurulan şirket sayısı 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 17,03 artarak 85 bin 279'a ulaştı, kapananlar yüzde 7,05 azalışla 12 bin 564 oldu

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