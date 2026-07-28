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Camları silerken cam suyuna koyun: 1 kapak şampuan ekleyin! Önleyen yöntem... 3-4 litre yaparsınız, o yeter Bir kez bile ihtiyaç duymadılar: IMF'den hiç borç almayan 13 ülke belli oldu! Türkiye Hürjet için pusuya yattı: TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu büyük planı ilk kez açıkladı Yeni Parti, eski tartışma! Ekrem, Mansur’u istemiyor Siyonist bakandan Batı Yaka için küstahça sözler: İşgalci, soykırımcı deyyusa bak sen! Film gibi geçen günler: Okyanusun ortasında mahsur kaldı! Araştırma: Maddi stres beyin yaşlanmasını hızlandırdı! Bilim işaret etti: 71 yaşına kadar küçülme olabilir
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Bir kez bile ihtiyaç duymadılar: IMF'den hiç borç almayan 13 ülke belli oldu!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Bir kez bile ihtiyaç duymadılar: IMF'den hiç borç almayan 13 ülke belli oldu!

IMF'den su ana kadar hiç borç almayan ülkeler belli oldu. Peki IMF'ye hiç ihtiyaç duymayan ülkeler hangileri? İşte IMF'ye hiç girmeyen 13 ülke...

#1
Foto - Bir kez bile ihtiyaç duymadılar: IMF'den hiç borç almayan 13 ülke belli oldu!

IMF'DEN HİÇ BORÇ ALMAYAN ÜLKELER AÇIKLANDI Küresel ekonomide finansman ihtiyacının arttığı ve birçok ülkenin uluslararası kuruluşlardan kredi kullandığı bir dönemde, IMF'nin yayımladığı 2026 verileri dikkat çekti. Açıklanan güncel listeyle birlikte IMF'ye hiçbir borcu bulunmayan ülkeler de netlik kazandı.

#2
Foto - Bir kez bile ihtiyaç duymadılar: IMF'den hiç borç almayan 13 ülke belli oldu!

2026 YILININ EN BORÇLU ÜLKELERİ DE GÜNCELLENDİ! Küresel ekonomide belirsizliklerin arttığı bir dönemde, uluslararası finans kuruluşlarının açıkladığı veriler yeniden gündemin merkezine oturdu.

#3
Foto - Bir kez bile ihtiyaç duymadılar: IMF'den hiç borç almayan 13 ülke belli oldu!

İŞTE IMF'DEN HİÇ BORÇ ALMAMIŞ ÜLKELER!

#4
Foto - Bir kez bile ihtiyaç duymadılar: IMF'den hiç borç almayan 13 ülke belli oldu!

KUZEY KORE Dışa kapalı yönetim modeli nedeniyle IMF'ye üye olmadı.

#5
Foto - Bir kez bile ihtiyaç duymadılar: IMF'den hiç borç almayan 13 ülke belli oldu!

SUUDİ ARABİSTAN Dünyanın en büyük petrol ihracatçılarından biridir; devasa Ulusal Varlık Fonu'na sahiptir.

#6
Foto - Bir kez bile ihtiyaç duymadılar: IMF'den hiç borç almayan 13 ülke belli oldu!

İSVİÇRE Küresel finans merkezi ve devasa altın/döviz rezervleriyle borç alan değil, alanlara borç veren konumundadır.

#7
Foto - Bir kez bile ihtiyaç duymadılar: IMF'den hiç borç almayan 13 ülke belli oldu!

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİĞİ Yüksek ticaret ve enerji gelirleri sayesinde IMF'ye borçlanma ihtiyacı duymadı.

#8
Foto - Bir kez bile ihtiyaç duymadılar: IMF'den hiç borç almayan 13 ülke belli oldu!

BRUNEI Düşük nüfusu ve yüksek hidrokarbon (petrol/gaz) gelirleri sayesinde dış borç almaz.

#9
Foto - Bir kez bile ihtiyaç duymadılar: IMF'den hiç borç almayan 13 ülke belli oldu!

KATAR Zengin doğalgaz ve petrol rezervleri sayesinde kendi bütçesini rahatça finanse eder.

#10
Foto - Bir kez bile ihtiyaç duymadılar: IMF'den hiç borç almayan 13 ülke belli oldu!

KÜBA 1964 yılında kendi isteğiyle üyelikten ayrıldı ve sosyalist ekonomi modelini benimsedi.

#11
Foto - Bir kez bile ihtiyaç duymadılar: IMF'den hiç borç almayan 13 ülke belli oldu!

MONAKO Yüksek turizm ve finans gelirleri olan, Fransa ile özel anlaşmalara sahip bir mikro devlettir.

#12
Foto - Bir kez bile ihtiyaç duymadılar: IMF'den hiç borç almayan 13 ülke belli oldu!

NORVEÇ Petrol gelirlerini topladığı trilyon dolarlık Varlık Fonu sayesinde kriz anlarında kendi öz kaynaklarına başvurur.

#13
Foto - Bir kez bile ihtiyaç duymadılar: IMF'den hiç borç almayan 13 ülke belli oldu!

SİNGAPUR Sürekli verdiğ cari fazla, küresel ticaret ağları ve devasa devlet fonları (Temasek vb.) ile fon kullanmaz.

#14
Foto - Bir kez bile ihtiyaç duymadılar: IMF'den hiç borç almayan 13 ülke belli oldu!

BOTSVANA | Afrika ülkesi Zengin elmas ve maden gelirlerini disiplinli ve sıkı bir maliye politikasıyla yönetti.

#15
Foto - Bir kez bile ihtiyaç duymadılar: IMF'den hiç borç almayan 13 ülke belli oldu!

ERİTRE | Afrika ülkesi Kendi kendine yetme prensibiyle Batı merkezli uluslararası finans kuruluşlarından uzak durdu.

#16
Foto - Bir kez bile ihtiyaç duymadılar: IMF'den hiç borç almayan 13 ülke belli oldu!

LİBYA | Afrika ülkesi Devasa petrol rezervleri ve gelirleri sayesinde dış finansmana ihtiyaç duymadı./ derleyen: haber7

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