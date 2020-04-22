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Ekonomi

TOBB sanayi kapasite raporlarının geçerlilik süresini uzattı

2020-04-22 23:36:53 -
TOBB sanayi kapasite raporlarının geçerlilik süresini uzattı

ANKARA (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), sanayi kapasite raporlarının geçerlilik süresini 1 Temmuz'a kadar uzattı.

TOBB'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de etkili olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle üyelerinden ve odalardan gelen talepler doğrultusunda yönetim kurulunca sanayi kapasite raporlarının geçerlilik sürelerinin yeniden uzatılması kararı aldı. ​

Bu kapsamda mart, nisan, mayıs ve haziran aylarında sona erecek olan sanayi kapasite raporlarının geçerlilik süreleri, 1 Temmuz'a kadar uzatıldı.

Nisan, mayıs ve haziranda ilk defa yapılacak sanayi kapasite raporu başvuruları ve değişiklik zorunluluğu bulunan sanayi kapasite raporu başvuruları devam edecek.

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