TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı:

ANKARA (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, işveren olmadan işçi, işçi olmadan da işverenin tek başına bir anlam ifade etmeyeceğini belirterek, "Dolayısıyla aslında birinci hedefimiz üretmek. Üretmeden paylaşmak mümkün değil." ifadesini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, işçi ve işverenin, üretimin iki ana unsuru olduğunu, Türkiye'nin, hedeflerine ancak emekçi-girişimci dayanışmasıyla ulaşabileceğini bildirdi.

Çıkarları farklı gibi görünse de işveren olmadan işçinin, işçi olmadan da işverenin tek başına bir anlam ifade etmeyeceğini belirten Hisarcıklıoğlu, "Dolayısıyla aslında birinci hedefimiz üretmek. Üretmeden paylaşmak mümkün değil. Aydınlık yarınlara, hep beraber müreffeh bir hayata ancak böyle ulaşabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Rekabetin çok yoğun yaşandığı yeni dünya düzeninde, insanlığın birbirini anlayarak, severek çok çalışmaya ve üretmeye ihtiyacı olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Bu vesileyle Türk iş dünyası adına, emeğin ve alın terinin kutsal sayıldığı, adaletli paylaşımın esas alındığı bir medeniyetin mensupları olarak, bütün emekçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum."



