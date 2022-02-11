TMT'ye dil uzatan Ayşenur Arslan'a İYİ Parti'den skandal destek

CHP yandaşı Halk TV'nin sunucusu Ayşenur Arslan, terör örgütü EOKA’nın saldırılarına karşı Kıbrıs Türk halkını korumak için kurulan Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı'nı hedef alarak, "illegal ve suikastçı bir örgüt" ifadelerini kullandı.

Ayşenur Arslan hakkında AK Parti, MHP ve BBP suç duyurusunda bulunurken, RTÜK ise skandal sözler için inceleme başlattı.

İYİ Partili Aytun Çıray'dan Ayşenur Arslan'a destek: TMT'yi asla kötülemez

İYİ Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Ayşenur Arslan'a sahip çıktı.

Ayşenur Arslan'ın hayat hikayesinin ortada olduğunu ve TMT'yi asla kötülemeyeceğini savunan Çıray şu paylaşımda bulundu: