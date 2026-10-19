Lüksün zirvesi hız kesmiyor: 1100 beygirlik canavar tanıtıldı!
Alman otomobil devi Mercedes, 1100 beygir gücündeki üç elektrik motorlu ultra hızlı şarj destekli SUV modeli AMG GT'yi resmen tanıttı.
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Alman otomobil devi Mercedes, 1100 beygir gücündeki üç elektrik motorlu ultra hızlı şarj destekli SUV modeli AMG GT'yi resmen tanıttı.
Alman otomotiv devi Mercedes-AMG, özel AMG.EA mimarisi üzerinde geliştirdiği ve 2027 yılında yollara çıkaracağı yeni elektrikli süper SUV modelini resmi olarak tanıttı. Dört kapılı GT modelinin sportif tasarım çizgilerini koruyan araç, yüksek performansı ve kaslı gövde yapısıyla dikkat çekiyor.
Yeni model serisi; çift motorlu GT53 ile üç elektrik motoruna sahip GT55 ve GT63 olmak üzere üç farklı güç seçeneğiyle satışa sunulacak. Ailenin zirvesinde yer alan GT63, ürettiği 1.169 beygir güç ve 2.000 Nm tork sayesinde 0'dan 100 km/s hıza üç saniyenin altında ulaşıyor.
10 DAKİKALIK ŞARJLA 450 KİLOMETRE MENZİL Üst donanımlarda yer alan 128 kWh kapasiteli batarya, 800 volt altyapı ve 710 kW DC hızlı şarj desteği sayesinde yalnızca 10 dakikada yaklaşık 450 kilometre menzil kazanabiliyor. Konfigürasyona bağlı olarak 700 kilometreye kadar toplam menzil sunması öngörülen model, uzun yolculuklarda sürücüsüne büyük kolaylık vadediyor.
Modelin modern kokpitinde 10,2 inç dijital gösterge ve 14 inçlik ana multimedya ekranının yanı sıra ön yolcu için de opsiyonel bir ekran yer alıyor. Özel süspansiyon sistemi ve motor seslerini taklit eden yeni sürüş donanımıyla gelen lüks SUV modelinin satış fiyatı ise piyasaya çıkışına yakın bir tarihte netleşecek.
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