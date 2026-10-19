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Bursa'da olaylı etkinlik: 182 kişi hastanelik oldu!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Bursa'da olaylı etkinlik: 182 kişi hastanelik oldu!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir etkinlikte pilavdan zehirlenenlerin sayısı 182'ye yükseldi.

#1
Foto - Bursa'da olaylı etkinlik: 182 kişi hastanelik oldu!

Olay, dün saat 16.00 sıralarında İnegöl ilçesine bağlı kırsal Çiftli Mahallesi’nde birlik ve beraberliği güçlendirmek ve hayatını kaybedenlerin anılması amacıyla düzenlenen 2’nci Geleneksel Mevlid-i Şerif ve Pilav Günü etkinliğinde meydana geldi.

#2
Foto - Bursa'da olaylı etkinlik: 182 kişi hastanelik oldu!

Çevre mahallelerden de çok sayıda kişinin katıldığı etkinlikte, ikram edilen tavuklu pilavı yiyen ve ayranları içen vatandaşlarda, iddiaya göre etkinlikten yaklaşık 3 saat sonra mide bulantısı ve kusma şikayetleri görüldü. Rahatsızlanan kişiler, ilçedeki hastanelere başvurdu.

#3
Foto - Bursa'da olaylı etkinlik: 182 kişi hastanelik oldu!

Hastaneye başvuranların sayısının 182’ye ulaştığı bildirildi. Yaşanan olayın ardından inceleme başlattı. Tavuklu pilav ile bazılarının son kullanma tarihi geçtiği öğrenilen ayranlardan numuneler alındı.

#4
Foto - Bursa'da olaylı etkinlik: 182 kişi hastanelik oldu!

Olayın kesin nedeni yapılacak incelemenin ardından belli olacak.

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