Akıllı sözleşmeler ağ ücreti gerektiriyor ancak OpenAI, görevi yerine getirmesi için modele herhangi bir fon sağlamadı. Bunun yerine model, hesaplardan para çalmak amacıyla yaygın kurtarma cümlelerini kullanan yüzlerce kripto cüzdan adresi buldu. OpenAI, modelin parayı almanın "etik" olup olmadığını kendi kendine sorduğunu, ardından bu hesapların fiilen "terk edildiğini" ve bu nedenle kullanılmasında bir sakınca bulunmadığı sonucuna vardığını bildirdi.