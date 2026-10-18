CHP'li Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin faiz sevdası skandala dönüştü! Başkan Çavuşoğlu'ndan "Mevduat faizine zarar gelmesin" savunması geldi!

Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinde 167 taşınmazın satış yetkisi tartışmalara yol açtı. Başkan Çavuşoğlu, bankadaki milyarlık mevduatın faiz getirisini kaybetmemek için gayrimenkul satışı yapabileceklerini açıkladı.

Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi Ekim ayı toplantılarının ikinci birleşimi tamamlandı.

Oturumda ele alınan 45 madde arasında, mülkiyeti belediyeye ait 167 taşınmazın satış yetkisi ve Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği üyeliğinden ayrılma kararı öne çıktı.

Plan ve Bütçe Komisyonu raporu doğrultusunda Merkezefendi, Pamukkale, Sarayköy, Honaz ve Tavas ilçelerinde bulunan tam veya hisseli taşınmazların satışı için Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesi oy çokluğuyla kabul edildi.

Kararın meclisten geçmesi, muhalefet cephesinde tepkiyle karşılandı. AK Parti Grup Başkanvekili Feride Kabadayılar, 167 taşınmazın aynı anda satışa çıkarılmasının düşündürücü olduğunu belirterek, "Belediyede bütçemizde açık mı var, bir proje mi düşünüyoruz da bunlarla bunları satıyoruz. Madem belediyenin parası oldukça hatırı sayılır seviyede neden bu para kullanılmıyor? Faizde paradan bahsediyorsunuz bu konuda açıkçası içimiz rahat değil. Bu nedenle ret oyu veriyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

'FAİZ GETİRİSİNE ZARAR GELMESİN DİYE SATABİLİRİZ'

Muhalefetin eleştirilerine cevap veren Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, belediyenin elinde halihazırda 500'den fazla gayrimenkul bulunduğunu hatırlattı.

Bankada yüksek miktarda nakitleri olduğunu ve bu paranın bozulması halinde belediyenin 300 ile 500 milyon lira arasında zarar edeceğini savunan Çavuşoğlu, "Olağanüstü bir durum olursa ya da orada bir dönüşme ihtiyacı olursa biz bu kararı alıyoruz ki satabilelim. Bazılarının olduğu bölgelerde insanların büyümeye ihtiyaçları var. Fakat oralarda arsa olmadığı için büyüyemedikleri yerler var. Onların ihtiyacı olursa yardımcı olmak için satarız. Fakat faize yatırdığımız bir paramız var. Onun faiz getirisi çok yüksek. Ona zarar gelmesin diye gayrimenkulleri ara ara ufak ufak satabiliriz" ifadelerini kullandı.