TMT'den Ayşenur Arslan'a çok sert tepki! 'Sizi şehitlerimiz adına lanetliyoruz'

Yeniakit.com.tr

TMT Mücahitler Derneği Gençlik Kolu Genel Koordinatörü Veli Koreli, yaptığı yazılı açıklama ile Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan'a sert ifadelerle tepki gösterdi.

"Öncelikle bilip öğrenmeniz gerekir ki, Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı, kendini Yüce Türk Milletine adayanların ve bu uğurda her şeyi canından aziz bilerek ölümü ihanete tercih ettiğini teyiden şerefi namusu ve tüm mukaddesatı üzerine yemin edip and içenlerin kurduğu bir yapıdır." diyen Koreli, "Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı, ya da kısa adıyla TMT, Ada’da ve sizin deyiminizle, 'yakın interlândı'nda, gücünü ait olduğu halktan, kararlılık ve mücadele azmini mensubu olduğu yüce Türk Ulusunun Kuvay-ı Milliye ruhundan alan tek Millî örgütlenmedir." ifadelerini kullandı.

TMT'nin sivil halka ve yerleşim yerlerine hiçbir şekilde saldırmadığını belirten Veli Koreli, "Kurtuluş Savaşı öncesinde Yunanlıları Türkiye’ye saldırtan, Anadolu’da yediği şamardan akıllanmayıp sonraki yıllarda Ortadoğu’da kurdurduğu terörist örgütler üzerinden Türklüğü Anadolu’nun merkezine hapsetme çabalarını halen sürdüren Yunan ve Rum işbirlikçisi Emperyal merkezlerin kurdurduğu EOKA, PKK vb. terörist örgütlerden biri değildir. Binaenaleyh, TMT, adı gibi Mukavemet temelinde hareket etmiş, bu nedenledir ki, mücadele sırasında hiçbir sivil şahsa, malına mülküne veya yerleşim yerine herhangi bir saldırıda bulunmamış, aksine, varlığını yok etmeye yönelik saldırı ve katliamlara direnmiştir." dedi.

'Tüm şehitlerimiz adına sizi lanetliyoruz'

TMT Mücahitler Derneği Gençlik Kolu Genel Koordinatörü Veli Koreli, şöyle devam etti:

Dolayısıyla, böylesi kutsal bir görevi zaferle taçlandırarak, enklavlara sıkıştırılmış Kıbrıs Türk halkına bir devlet armağan eden TMT’yi 'illegal' ve/veya 'suikastçı' olarak nitelemenizi protesto ediyor, protestodan da öte, bu kutsal dava uğruna toprağa düşen binlerce kahraman şehidimiz, şehitlerimizin eşleri ve çocukları, şehit analarımız, yiğit gazilerimiz ve bu uğurda canını fedakârca ortaya koyup ebediyete göçmüş olan tüm kahraman Mücahitlerimiz adına sizi lânetliyoruz.

'TMT ruhu karşısında başarıya ulaşma şansıznız yok'

Ayrıca, yine biliniz ki, Kıbrıs Türk Halkı ağuya şerbetlidir. Bu nedenle, Kıbrıs Türk Mücadele tarihinin destansı sembolü olan TMT’yi ve onun örgütlediği mücadeleyi kötüleyerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gayr-ı millî bir efkâr-ı umumiye oluşturmayı, böylelikle, Kıbrıs Türkü’nü özünden ve aidiyetinden koparıp varlığını borçlu olduğu Anavatanından soğutmayı hedefleyen emperyal merkezler TMT tarafından eskiden beri çok iyi bilinmektedir ve hiç şüpheniz olmasın ki, bu merkezlerin, medya gücü üzerinden siz ve sizin gibi gazeteci kisvesi giydirilmiş diğer tetikçiler eliyle Millî sembollerimize karşı düzenlediği algı suikastlarının, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde egemen olup Kuva-yi Milliye ruhunu rehber edinmiş olan TMT ruhu karşısında başarıya ulaşma şansı yoktur.

'Şahsınız ihanet tarihinin kirli sayfalarına uğurluyoruz'

Rum/Yunan ağzı ile konuşmanız karşısında yaptıkları açıklamaları ve attıkları yerinde adımları, Kıbrıs Türk Mücadele tarihinin gelmiş geçmiş tüm kahraman neferleri adına büyük memnuniyet ve şükranla gözlemlediğimiz Anavatanımız yetkililerinin hakkınızda başlattığı inceleme sonucunda, müstehakınızı layığı ile bulacağınıza yürekten inanıyor, kendi açımızdan ise, şahsınızı ihanet tarihinin kirli sayfalarına uğurluyoruz.