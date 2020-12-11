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Ekonomi TMSF, ‘Yeşildağ’ı satışa çıkardı
Ekonomi

TMSF, ‘Yeşildağ’ı satışa çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Yeşildağ Hayvancılık Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ’nin İzmir’deki 9 adet taşınmazı ile bu taşınmazlar üzerindeki tesislerini satışa çıkardı.

Yeniakit Publisher
2020-12-11 09:02:00 -
TMSF, ‘Yeşildağ’ı satışa çıkardı

Söz konusu bütünlüğün kapsamı, İzmir’in Tire ilçesindeki 9 adet taşınmaz ile bu taşınmazlar üzerinde bulunan genç ahırı, sağmal ahırı, sağımhane, yem deposu, slaj ve gübre çukurları, idari binalardan oluşan tesisler ve bu tesislerde yer alan makine, ekipman, demirbaşlar, taşıtlar ve sözleşmelerden oluşuyor. Muhammen bedeli 31 milyon lira olarak belirlenen bütünlüğe ait ihale, 26 Ocak 2021, saat 14.30’da TMSF’nin Esentepe’deki binasında gerçekleştirilecek.

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