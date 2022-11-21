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Ekonomi TMSF ‘Yeni Dünya Sağlık Hizmetleri’ni satışa çıkarıyor
Ekonomi

TMSF ‘Yeni Dünya Sağlık Hizmetleri’ni satışa çıkarıyor

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nca (TMSF), ‘Yeni Dünya Sağlık Hizmetleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü’ satışa çıkarıldı.

Yeniakit Publisher
2022-11-21 08:34:00 -
TMSF ‘Yeni Dünya Sağlık Hizmetleri’ni satışa çıkarıyor

Fonun dünkü Resmi Gazete’de yer alan satış ilanına göre ‘Yeni Dünya Sağlık Hizmetleri AŞ’ye ait mal, hak ve varlıklar ile sözleşmelerden oluşturulan ‘Yeni Dünya Sağlık Hizmetleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü’nün satışına karar verildi. Muhammen bedeli 111 milyon 450 bin lira olarak belirlenen bütünlük, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin uygulanması suretiyle ihaleye çıkarılacak. İhale, 14 Aralık 2022’de saat 14.00’te TMSF’nin Esentepe’deki binasında gerçekleştirilecek.

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