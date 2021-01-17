  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem TMSF Başkanı açıkladı! İşte Cem Uzan'ın Türkiye'ye olan borcu
Gündem

TMSF Başkanı açıkladı! İşte Cem Uzan'ın Türkiye'ye olan borcu

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, Uzan ailesinden alacaklı oldukları parayı açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-17 13:31:00 -
TMSF Başkanı açıkladı! İşte Cem Uzan'ın Türkiye'ye olan borcu

Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu Başkanı Muhiddin Gülal, borcu nedeniyle yurt dışına kaçan Cem Uzan ve ailesinin Türkiye'ye borcunun 5 milyar dolar olduğunu söyledi. Uzan Grubu'na ilişkin süreci de değerlendiren Gülal, "Bizim Uzan'lardan hala 5 milyar dolara yakın alacağımız var ama bunun tahsil kabiliyeti var mıdır, tabii yurt dışında çalışmalarımız devam ediyor, yurt içinde bir varlığının kalmadığını görüyoruz. Artık elimizdeki diğer dosyaların tahsil kabiliyeti çok zayıf." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Çinli Sinovac, aşı sattığı Türkiye'yi internetten engelledi!
Gündem

Çinli Sinovac, aşı sattığı Türkiye'yi internetten engelledi!

Türkiye'nin de satın aldığı Kovid-19 aşısını üreten Çin menşeili Sinovac şirketinin sitesine Türkiye'den erişim sağlanamıyor. VPN kullananla..
Türkiye ile Pakistan'ın yakınlaşması rahatsız etmişti... 6,56 milyar dolarlık savaş uçağı hamlesi!
Dünya

Türkiye ile Pakistan'ın yakınlaşması rahatsız etmişti... 6,56 milyar dolarlık savaş uçağı hamlesi!

Hindistan Kabine Güvenlik Komitesi, 73 adet savaş uçağı ve 10 adet eğitim uçağının 6,56 milyar dolar karşılığında satın alınmasını resmen on..
Tüketiciye önemli uyarı: Hakkınızı arayın! Hakem heyetlerine başvurun
Ekonomi

Tüketiciye önemli uyarı: Hakkınızı arayın! Hakem heyetlerine başvurun

Hakem heyetlerince yüzde 60’ın üzerinde tüketici lehine karar verilmesi olumlu yankı uyandırıyor. Tüketici hakları savunucularından da devam..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay