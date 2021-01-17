TMSF Başkanı açıkladı! İşte Cem Uzan'ın Türkiye'ye olan borcu

Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu Başkanı Muhiddin Gülal, borcu nedeniyle yurt dışına kaçan Cem Uzan ve ailesinin Türkiye'ye borcunun 5 milyar dolar olduğunu söyledi. Uzan Grubu'na ilişkin süreci de değerlendiren Gülal, "Bizim Uzan'lardan hala 5 milyar dolara yakın alacağımız var ama bunun tahsil kabiliyeti var mıdır, tabii yurt dışında çalışmalarımız devam ediyor, yurt içinde bir varlığının kalmadığını görüyoruz. Artık elimizdeki diğer dosyaların tahsil kabiliyeti çok zayıf." dedi.