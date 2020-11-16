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Spor TMOK Akademi dijital platformda eğitime başladı
Spor

TMOK Akademi dijital platformda eğitime başladı

Yeniakit Publisher
2020-11-16 18:39:01 -
TMOK Akademi dijital platformda eğitime başladı

ANKARA (AA) - Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinin (TMOK) sporculara, milli takımlara ve teknik ekiplere spor ile iletişim konularında destek sağlayacağı yeni dijital platformu TMOK Akademi, hayata geçirildi.

Yapılan açıklamaya göre, Türk sporunun gelişimine katkı sunmak için hayata geçirilen TMOK Akademi vasıtasıyla, performans artışından sağlıklı beslenmeye, sakatlıktan korunmadan stres yönetimine ve iletişim alanından sosyal medyanın etkin kullanımına kadar birçok konuda destek sağlanacak.

Dijital platformda başlayan akademide ilk etapta, "Zihnini Yönet", "Sağlıklı Beslen", "Performansını Yükselt", "Sağlığını Koru" ve "Sosyal Medyanı Yönet" başlıkları altında oluşturulan içerikleri olacak. TMOK Akademi'ye "akademi.olimpiyat.org.tr" adresi üzerinden ulaşılacak.

TMOK Başkanı Uğur Erdener, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İçinde bulunduğumuz teknoloji çağının bilgiyi daha kolay erişilebilir ve uzaktan edinilebilir kılması, Türk sporuna dijital mecrada da katkı sunmamız için itici bir güç oldu. TMOK Akademi ile sporcularımız ile teknik ekiplerimizin antrenmanlar ve tesisler dışında da kendilerini geliştirmeye devam etmelerine destek olacağız. Platformdaki içeriklerin oluşturulmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.


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