  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yine algı yaparken yakalandılar! Domates kızarıyor yüzleri kızarmıyor

Turistlerden 4 bin dolar çalan ‘yankesici’ taksici terörü kamerada

21 binada yaşayan 900 kişi dışarıda kaldı! Beştepe'nin tuvaletinden çıkmayan takozlar odası nerede?

Bölgede gerilim had safhada! Rus medyası savaş için tarih verdi

Dünya Karadeniz'deki gerilime kilitlenmişken... O bölgede savaş jetler kalktı savunma sistemleri çalıştı

Arap ülkesinden bomba açıklama: Türkiye ile büyük şeyler yapmak istiyoruz

Türkiye'nin yerli koronavirüs aşısında kritik gelişme

Bozuk sicilleri kabarıyor! Muhafazakar geçinenlerin gazetesinden bir vukaat daha

Dibeybe'nin Türkiye ziyareti sonrası dikkat çeken Libya açıklaması

Ukrayna-Rusya geriliminde çağrı geldi: Uzak durun
Ekonomi TMO şube müdürü açıkladı: Hepsini alacağız
Ekonomi

TMO şube müdürü açıkladı: Hepsini alacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın soğan ve patateste depodaki ürünlerin TMO tarafından alınması ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması talimatının ardından önde gelen patates üretim merkezlerinden İzmir'in Ödemiş ilçesindeki alımlar devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-04-13 17:44:00 -
TMO şube müdürü açıkladı: Hepsini alacağız

İzmir'in Ödemiş ilçesinde hasat döneminde yüksek rekolte elde edilmesine rağmen tüketimin azalması nedeniyle depoda kalan ürünler, TMO ekipleri tarafından üreticilerden teslim alınıyor. Bu kapsamda Üçeylül Mahallesi'nde üretici Mehmet Dinlenmez'e ait depodan 20 ton patates alınarak depoları boşaltıldı.

Çalışmaları takip eden TMO İzmir Şube Müdürü Hüseyin Kılboz, AA muhabirine alımların artarak sürdüğünü, patateslerin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın belirttiği adreslere teslim edildiğini söyledi.

Kılboz, şu bilgileri verdi:

"Arkadaşlarımız patatesleri 25'er kiloluk çuvallara koyarak teslim alıyor. Ödemiş'in kalitesi herkes tarafından bilinen lezzetli patateslerini alıyoruz. Belirli bir sınırımız yok, üreticimizin elinde, depolarında ne kadar patates varsa hepsini alacağız."

Ödemiş Ziraat Odası Başkanı Ahmet Kocaağa da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla üreticinin rahat bir nefes aldığını, oda olarak üreticilerin taleplerini topladıklarını kaydetti.

Kocaağa, depolardaki patateslerin üreticinin eline kilogram başına 80 kuruş geçecek şekilde teslim alındığını, bu uygulamayla ihtiyaç sahiplerinin de yüzünün güldüğünü söyledi.

Depolarındaki patatesin tamamını satan üretici Mehmet Dinlenmez ise karardan dolayı üreticinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a müteşekkir olduğunu ifade etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Veli

Ben devletin yerinde olsam almam iyilik yaramaz bunlara ürün çok olduğu için eğer az olsaydı karaborsa yaparlardı vermezlerdi devlete
  • Yanıtla
SİHA'lar ile ilgili skandal adım: İptal etme kararı aldık
Dünya

SİHA'lar ile ilgili skandal adım: İptal etme kararı aldık

Dağlık Karabağ'ı Ermenistan işgalinden kurtaran Azerbaycan'ın tarihi başarısı sonrası Kanada'dan küstah bir açıklama geldi.
Osman Bey ve alpleri Bizans ordusunun karşısında! Kuruluş Osman'dan nefes kesen yeni fragman
Medya

Osman Bey ve alpleri Bizans ordusunun karşısında! Kuruluş Osman'dan nefes kesen yeni fragman

Çarşamba günleri izleyicileri ekran başına kilitleyen Kuruluş Osman'ın 54. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Dizinin 54'üncü bölümünde Osman Bey..
Hande Fırat hastaneye kaldırıldı
Medya

Hande Fırat hastaneye kaldırıldı

CNN Türk spikeri, gazeteci Hande Fırat, evinde talihsiz bir kaza geçirdi. Fırat, kaza sonrası hastaneye kaldırıldı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay