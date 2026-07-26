Şiddetli yağışlar sele dönüştü! 10 kişi hayatını kaybetti
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Çin’in Gansu eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı ani sellerde 10 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi ise yaralandı.
Çin’in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinde şiddetli yağışlar felakete yol açtı.
Çin basını, ülkenin kuzeybatısındaki Gansu eyaletinin Dingxi kenti ve çevresinde şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen ani seller sonucu 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 23 kişinin yaralandığını duyurdu. Yetkililer, Dingxi'de kamp yapan bir grup turistin, sel nedeniyle mahsur kaldığını belirterek, arama kurtarma çalışması başlatıldığını kaydetti.