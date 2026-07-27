Balon balığı yakaladılar, 13 milyon lira kazandılar

Ülke kara sularında bulunan 8 balon balığı türünden en zararlı olan benekli balon balığı için adet başına 35 lira, diğer türler için 10 lira destek ödemesi yapıldığının altını çizen Türkyılmaz, diğer balon balığı türleri için belirlenen 200 bin adetlik 2026 alım limitinin, balıkçıların yoğun ilgisi nedeniyle kısa sürede dolduğunu vurguladı. Bunun üzerine, Cumhurbaşkanı Kararı ile destek tutarları ve benekli balon balığına ilişkin 100 bin adetlik limitin korunduğunu anımsatan Türkyılmaz, diğer türlerde alım miktarının 200 binden 1 milyona çıkarıldığını dile getirdi.