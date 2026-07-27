Balon balığı yakaladılar, 13 milyon lira kazandılar
Balon balığı avcılığıyla 50 milyon yeni balığın ekosisteme katılması önlendi. Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Turgay Türkyılmaz, 6 yılda 276 bini en zararlı tür olan benekli balon balığı olmak üzere toplamda 665 bin balon balığının ekosistemden uzaklaştırıldığını belirterek, "Bu kapsamda balıkçılarımıza, güncel değeriyle yaklaşık 13 milyon lira destekleme ödemesi yapıldı. Balon balığı avcılığı sayesinde, yaklaşık 50 milyon yeni balon balığının ekosisteme katılması önlendi." dedi.