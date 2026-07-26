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Gündem CHP'de sahte üye skandalında itiraf geldi! Ajans sahibi figüran taşıdığını doğruladı!
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CHP'de sahte üye skandalında itiraf geldi! Ajans sahibi figüran taşıdığını doğruladı!

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CHP'de sahte üye skandalında itiraf geldi! Ajans sahibi figüran taşıdığını doğruladı!

CHP’nin Sarıyer’de düzenlediği ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı üye katılım törenine cast ajansı üzerinden figüran taşındığı iddiaları ajans sahibinden gelen açıklamayla kesinleşti. Gazeteci Sinan Burhan'ın canlı yayında okuduğu mesajda, ajans sahibi etkinliğe figüran sağladığını kabul etti ancak partiden herhangi bir para almadığını öne sürdü.

Kılıçdaroğlu'nun katıldığı CHP’nin Sarıyer’de düzenlediği üye katılım ve rozet takma törenine ilişkin “cast ajansı” tartışmasında, ajans sahibi programa figüranlar gönderdiğini itiraf etti. Ajansın bütün imkânlarının etkinlik için kullanıldığı kabul edilirken, CHP Genel Merkezi veya İstanbul İl Başkanlığından herhangi bir ücret alınmadığı savunuldu.

Gazeteci Sinan Burhan, CHP’nin Sarıyer’de gerçekleştirdiği üye katılım ve rozet takma töreniyle ilgili gündeme gelen cast ajansı iddialarına ilişkin yeni bir açıklamada bulundu. Katıldığı canlı yayında konuşan Burhan, organizasyonda yer aldığı öne sürülen ajansın sahibinden geldiğini söylediği mesajı okudu. Burhan, söz konusu açıklamayı cast ajansının etkinliğe destek verdiğinin “itirafı” olarak değerlendirdi.

“AJANSIMIN TÜM İMKÂNLARINI SEFERBER ETTİM”

Burhan’ın canlı yayında aktardığı açıklamada, ajans sahibi olduğu belirtilen kişi, 25 Temmuz’da Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla yapılan CHP üye katılım ve rozet takma törenine destek verdiğini kabul etti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“25 Temmuz Cumartesi günü gerçekleştirilen Cumhuriyet Halk Partisi üye katılım ve rozet takma törenine ilişkin olarak sosyal mecralarda ve kamuoyunda yer alan asılsız iddialar nedeniyle bu açıklamayı yapma zarureti doğmuştur.”

Ajans sahibi, CHP’ye gönül verdiğini belirterek organizasyona kendi kararıyla destek sunduğunu söyledi:

“CHP’ye gönül veren bir birey olarak törende yakın dostum ve arkadaşım Samet Özkaş’a destek olmak amacıyla ajansımın tüm imkânlarını kendi irademle seferber ettim.”

ÜCRET ALINDIĞI İDDİASINI REDDETTİ

Açıklamada, ajansın etkinlik için organizasyon ve teknik destek sağladığı kabul edilirken bunun karşılığında CHP’den para alınmadığı ileri sürüldü.

“Gerçekleştirilen bu organizasyon ve teknik destek karşılığında CHP Genel Merkezi’nden veya CHP İl Başkanlığı’ndan kesinlikle hiçbir maddi bedel ya da ücret alınmamıştır.”

Ajans sahibi ayrıca çalışmaların herhangi bir parti organının talimatıyla yapılmadığını savundu:

“Çalışmalarımız herhangi bir kurum, makam veya il başkanlığının talimatıyla değil, tamamen gönüllü olarak gerçekleştirilmiştir.”

Açıklamada, verilen desteğin ticari veya siyasi bir pazarlık gibi gösterilmeye çalışıldığı da öne sürüldü.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sarıyer’deki CHP etkinliğine cast ajansıyla anlaşılarak gerçekte parti üyesi olmayan kişilerin götürüldüğü yönündeki iddialar ve bu konuda yapılan yayınlar üzerine soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

Başsavcılık, araştırmaların tamamlanmasının ardından şikâyet edilen kişilerin ifadelerine başvurulacağını bildirmişti.

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