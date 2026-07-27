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Hayat-Aktüel
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O il resmen yanıyor: Sıcaklık 48 dereceyi gördü!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

O il resmen yanıyor: Sıcaklık 48 dereceyi gördü!

Türkiye'nin en sıcak illerinden olan Şanlıurfa'da termometreler 48 dereceyi gösterirken, sıcaktan bunalan vatandaşlar parklarda ve çeşme başlarında serinlemeye çalıştı.

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Foto - O il resmen yanıyor: Sıcaklık 48 dereceyi gördü!

Şanlıurfa'da yazın en sıcak günlerinden birini geride bıraktı. Termometreler 48 dereceye kadar çıktı.

#2
Foto - O il resmen yanıyor: Sıcaklık 48 dereceyi gördü!

Bazı vatandaşların su içerek, bazısının da şapka kullanarak sıcaklardan korunmaya çalıştığı görüldü.

#3
Foto - O il resmen yanıyor: Sıcaklık 48 dereceyi gördü!

Kent sakinlerinden Mustafa Açıkgöz, havaların çok sıcak olduğunu belirterek mecburi işler dışında dışarı çıkmadığını söyledi.

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Foto - O il resmen yanıyor: Sıcaklık 48 dereceyi gördü!

Bazı çocukların ise Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki Hasan Paşa Camisi avlusundaki su kanalına girerek serinlemeye çalıştığı görüldü.

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