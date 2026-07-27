O il resmen yanıyor: Sıcaklık 48 dereceyi gördü!
Türkiye'nin en sıcak illerinden olan Şanlıurfa'da termometreler 48 dereceyi gösterirken, sıcaktan bunalan vatandaşlar parklarda ve çeşme başlarında serinlemeye çalıştı.
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Türkiye'nin en sıcak illerinden olan Şanlıurfa'da termometreler 48 dereceyi gösterirken, sıcaktan bunalan vatandaşlar parklarda ve çeşme başlarında serinlemeye çalıştı.
Şanlıurfa'da yazın en sıcak günlerinden birini geride bıraktı. Termometreler 48 dereceye kadar çıktı.
Bazı vatandaşların su içerek, bazısının da şapka kullanarak sıcaklardan korunmaya çalıştığı görüldü.
Kent sakinlerinden Mustafa Açıkgöz, havaların çok sıcak olduğunu belirterek mecburi işler dışında dışarı çıkmadığını söyledi.
Bazı çocukların ise Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki Hasan Paşa Camisi avlusundaki su kanalına girerek serinlemeye çalıştığı görüldü.
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