TMO, fındık alımına başlıyor

Toprak Mahsülleri Ofisi (TMO), yarından itibaren 15 noktada fındık alımına başlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edildiği gibi 1 Kasım’dan itibaren başlayacak olan alımlarda Levant kalite kabuklu tombul fındığın kilosu 14 liradan, Giresun kalite kabuklu tombul fındığın kilosu 14,5 liradan, sivri ve diğer kalite fındıkların kilosu ise 13 liradan hesaplanacak. Üreticiler, www.tmo.gov.tr adresinden veya TMO şube müdürlüklerinden randevu alabilecek.