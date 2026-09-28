Fon krizinde hesap zamanı! Kazanan iki katını ödeyecek

Fon piyasasında yüz binlerce yatırımcının yakından takip ettiği süreçte kritik bir haftaya girildi.

7 portföy yönetim şirketine ait 131 yatırım fonunun tasfiye edilmesine karar verilmesinin ardından, yatırımcıların paralarının hangi yöntem ve sıralamayla ödeneceğine ilişkin çalışmalar sürüyor.

SPK'nın açıkladığı verilere göre söz konusu fonlardaki tekil yatırımcı sayısı 455 bin 758 kişiyi buluyor.

Önce nakde dönüşebilen fonlar

Krizin çözümüne ilişkin üzerinde durulan modellerden birinde ödeme sıralamasının fonların sahip olduğu varlıkların nakde dönüştürülebilme kapasitesine göre oluşturulması öngörülüyor.

Buna göre ilk sırada DİBS ve özel sektör tahvilleri gibi daha likit varlıklar barındıran para piyasası fonlarının yer alabileceği belirtiliyor.

İkinci aşamada hisse senedi fonlarının, ardından ise likidite açısından daha sorunlu görülen serbest fonların gündeme gelebileceği ifade ediliyor.

Bazı portföy yönetim şirketlerinin ise ödeme yapabilecek durumda olduklarını ilgili kurumlara bildirdiği aktarılıyor.

1 milyon lira ve altındaki yatırımcılar için formül

Masadaki seçeneklerden biri de fonlarda 1 milyon lira ve altında parası bulunan yatırımcılara öncelik verilmesi.

Ancak bu yöntemin uygulanmasının yeni bir yasal düzenleme gerektirebileceği, ayrıca yatırımcılar arasında farklı uygulama oluşturmasının hukuki açıdan tartışmaya yol açabileceği belirtiliyor.

Fon krizinin çözümüne ilişkin yol haritasının yapılacak teknik çalışmalar sonucunda netleşmesi bekleniyor.

SPK 11 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu

Fon krizine yönelik gelişmeler takip edilirken Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25 Eylül tarihli bülteninde yer alan başka bir karar da dikkat çekti.

SPK, Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (OZATD) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle aralarında Emre Tezmen ve Kerem Alkin'in de bulunduğu 11 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

Kurul kararının, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/1'inci maddesi kapsamında alındığı belirtildi.

Etkin pişmanlık için iki katı ödeme

SPK, suç duyurusu kararının hemen altında Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/3'üncü maddesindeki etkin pişmanlık düzenlemesini de hatırlattı.

Buna göre hakkında suç duyurusu kararı alınan kişilerin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanabilmesi için 500 bin TL'den az olmamak üzere, elde ettikleri veya elde edilmesine sebep oldukları menfaatin iki katı tutarındaki parayı Hazine'ye ödemeleri gerekiyor.

SPK'nın söz konusu kararındaki kişiler açısından ödeme için Kurul kararından itibaren 15 günlük süre bulunuyor.

SPK IBAN numarasını da açıkladı

Kurul, etkin pişmanlık kapsamında yapılacak ödemenin yatırılacağı hesabın bilgilerini de bülteninde yayımladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı e-Tahsilat Hesabı

IBAN: TR45 0000 1001 0000 0350 1540 37

Vergi Kimlik Numarası: 6110333534

Ödeme sırasında açıklama bölümüne ise şu ifadenin yazılması istendi:

“6362 sayılı Kanunun 107/3 maddesi kapsamında etkin pişmanlıktan yararlanma karşılığı Hazine’ye ödenmesi gereken tutar”

Ödemenin gerçekleştirilmesinin ardından ilgili belgelerin de aynı 15 günlük süre içerisinde SPK'ya iletilmesi gerekiyor.

Ne zaman ödendiği de önemli

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107'nci maddesindeki etkin pişmanlık sistemi, ödemenin yapıldığı aşamaya göre farklı sonuçlar öngörüyor.

Kanundaki şartların soruşturma başlamadan önce yerine getirilmesi durumunda cezaya hükmolunmuyor. Ödemenin soruşturma evresinde yapılması halinde verilecek ceza yarı oranında indiriliyor.

Kovuşturma başladıktan sonra ancak hüküm verilmeden önce ödemenin gerçekleştirilmesi halinde ise verilecek cezada üçte bir oranında indirim uygulanıyor.

Dolayısıyla “kazanan iki katını ödeyecek” şeklindeki düzenleme bütün fon yatırımcılarını kapsayan yeni bir ödeme yükümlülüğü değil. Söz konusu hüküm, SPK'nın piyasa dolandırıcılığı kapsamında suç duyurusunda bulunduğu kişiler açısından etkin pişmanlıktan yararlanmanın kanunda öngörülen şartlarından biri.

Fonlarda gözler çözüm planında

Bir tarafta SPK'nın OZATD payındaki işlemlere yönelik suç duyurusu ve etkin pişmanlık süreci işlerken diğer tarafta 455 bin 758 yatırımcıyı ilgilendiren fon krizinin çözümüne yönelik çalışmalar devam ediyor.

Özellikle para piyasası fonlarından başlayabilecek ödeme modeli, 1 milyon liranın altındaki yatırımcıların durumu ve serbest fonların nasıl tasfiye edileceğine ilişkin alınacak kararlar yakından takip ediliyor.