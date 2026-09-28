FETÖ ekonomi güvenliği için de tehdit

Buğra Kardan İstanbul

Okyanus ötesinden kumanda edilen örgütün, 17-25 Aralık kumpası ve 15 Temmuz kalkışmasıyla başaramadığını MASAK’ın beyni Entegre Mali İstihbarat Sistemi’ne (EMİS) sızarak başarma hevesine kapılması ‘pes’ dedirtti.

Hesap bilgilerine sızmışlardı

Sisteme yetkisiz giriş yaparak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakanların bilgilerini sorgulayan casuslar tek tek yakalanırken, aralarında eski MASAK Başkan Yardımcısı İnönü Akgün Alp’in de olduğu 22 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Fon soruşturması kapsamında FETÖ şaibesi olan Selim Dağbaşı ve Ufuk Akkafa’nın tutuklanmasının yankıları sürürken EMİS’e sızan kripto unsurların açığa çıkarılması, tehlikenin büyüklüğünü ortaya koydu. Ekonomiye yönelik tehditlerin ardından çıkan CIA ve MOSSAD güdümlü örgüte karşı mücadelenin kararlılıkla yürütülmesi gerekliliği bir defa daha anlaşıldı. Fon vurguncularının kara paraları FETÖ’nün bağlantılı olduğu siyonist Rotschild’ın bankasına aktarmalarıyla da Türkiye’yi ekonomik manipülasyonlarla çökertme planı ifşa oldu. Buna karşı temkinli olmak gerektiğini vurgulayan uzmanlar, ekonomiye dönük darbe teşebbüslerini püskürtmeye odaklanılması uyarısında bulundular. Mali sistemi göçertme hevesine kapılan FETÖ’cülere ve efendilerine geçit verilmemesi ikazı yaptılar.

SU UYUR FETÖ UYUMAZ!

Akit’e konuşan Ekonomist İsmail Çapak, şunları söyledi: “15 Temmuz’da muvaffak olamayan FETÖ, şu anda ekonomimiz ve mali sistemimizi hedef alıyor. Siyonistler de devrede. Rotshcild’e yollanan paralar ortada. Bu fon hususu çok ciddi. EMİS’e sızma denemesi de öyle. Tehlike büyük. Devletimiz önlemler alıyor. Tabii ülke olarak güç dönemden geçiyoruz. Dünyada, bölgede bunalımlar var. O nedenle daha temkinli olmak, ekonomiye ve mali sisteme darbe vurmaya yeltenenleri durdurmak mecburiyet. EMİS’e sızması çok garip. Sinsi örgütün kripto elemanlar, içeriden yardım edenler olmadan böyle bir eylemde bulunamayacağı aşikâr. Fon hususu da tuhaf. Para kaçıranların illegal yapılanmalardan, dış kuvvetlerden akıl aldıkları açık. Demek ki hâlen önemli yerlerde, devlet birimlerinde FETÖ’nün kalıntıları bulunuyor. Bunlarla savaşı daha da ileri taşımak şart. Tanık olduğumuz manipülasyonlar, tahribatlara mahal veriyor. Borsayı güvenilir, caiz olmaktan çıkarıyor. Aldatılan yerde din olmaz. Şahit olduğumuz manipülasyonlar, tasarruf finansman sistemine de zarar verdi. Katılımevim’in banka açması çok manidardı. Çok güçlü olan banka yatırımı yapar. Buna anlam vermek mümkün değil. Fon hususunda çok mağdur var. Garanti yok. İnşallah millete fatura çıkarılmaz.”

EKONOMİYE DARBE GİRİŞİMİ

Avukat Sinan Pak da şunları dile getirdi: “Fon vurgunu da EMİS’e sızma da ekonomiye, mali sisteme dönük büyük bir tehditle karşı karşıya olduğumuzun kanıtı. Devletimizin ‘Ucu nereye varırsa varsın’ tavrı çok önemli. Milletimiz de bunu görüyor, olumlu buluyor. İnşallah, yanlış yapanın yanına kâr kalmayacak. Milletçe 15 Temmuz darbe girişimini püskürttüğümüz gibi bu manipülasyonları, sızıntıları da önleyeceğiz. Darbe girişimi, tek silahla yapılmaz. Darbe girişimi, vurgunda bulunularak da mali sisteme sızılarak da yapılır. FETÖ’nün 15 Temmuz’da başaramadığını şu anda ekonomik işleyişi bozarak başarmaya çalıştığı akıldan çıkarılmamalı. Vakalar çok vahim ekonomik sisteme darbe vurmaya yönelik. İnşallah, gereken yapılacak. Manipülasyonlar, sızıntılar darbe girişimi olarak yorumlanmalı. Bunların halkı galeyana getirmeye yönelik hamle olduğu unutulmamalı.”