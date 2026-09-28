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Gündem Bülent Tezcan AK Parti’ye “Gidin de görelim” dedi! Peki “dönecekler” dediği kaçak kızı ve damadını ne zaman göreceğiz?
Gündem

Bülent Tezcan AK Parti’ye “Gidin de görelim” dedi! Peki “dönecekler” dediği kaçak kızı ve damadını ne zaman göreceğiz?

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Bülent Tezcan AK Parti’ye "Gidin de görelim" dedi! Peki "dönecekler" dediği kaçak kızı ve damadını ne zaman göreceğiz?

Yeni Parti Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin borsa işlemlerine ilişkin kamuoyuna yansıyan iddialar üzerinden AK Parti’yi hedef aldı. Ancak Tezcan’ın çıkışı, Kuşadası Belediyesi soruşturmasında haklarında gözaltı kararı bulunan kızı Ezgi Tezcan Yaşar ile damadı Umut Yaşar’ı yeniden gündeme getirdi. Tezcan 7 Ağustos’ta “En kısa sürede ülkemize döneceklerdir” demişti. 19 Eylül tarihli haberlere göre çift 45 gün geçmesine rağmen Türkiye’ye dönmemişti

Tezcan'ın AK Parti'ye yönelik çıkışı, kendi ailesiyle ilgili devam eden adli süreci yeniden gündeme getirdi. Kuşadası Belediyesi'ne yönelik “rüşvet” ve “irtikap” soruşturmasının 7 Ağustos'taki üçüncü dalgasında Tezcan'ın kızı Avukat Ezgi Tezcan Yaşar ile damadı Avukat Umut Yaşar hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon sırasında yurt dışında bulunan çift gözaltına alınamadı. Soruşturma kapsamında çiftin avukatlık ofisinde de arama yapılarak evrak ve dijital materyallere el konuldu.

Bülent Tezcan ise aynı gün yaptığı açıklamada soruşturmanın siyasi olduğunu savunmuş ve çok net bir ifade kullanmıştı:

“Kızım ve damadım bir süredir yurt dışındadır. En kısa sürede ülkemize döneceklerdir. Başları dik, alınları açıktır.”

Tezcan'ın bu açıklaması 7 Ağustos tarihli ANKA haberinde de aynen yer aldı.

“EN KISA SÜREDE DÖNECEKLER” SÖZÜNÜN ÜZERİNDEN HAFTALAR GEÇTİ

Ancak aradan haftalar geçmesine rağmen çiftin Türkiye'ye dönmediği haberleştirildi. 13 Eylül tarihli haberde Ezgi Tezcan Yaşar ile Umut Yaşar'ın bir aydan fazla süredir dönmediği aktarılırken, 19 Eylül tarihli haberde bu süre 45 gün olarak belirtildi.

Aynı haberde soruşturma kapsamında Ezgi Tezcan Yaşar ve Umut Yaşar'ın mal varlıklarına el konulduğu bildirildi. Çiftin İngiltere'de bulunduğu yönündeki bilgi ise basına yansıyan bir iddia olarak yer aldı.

KAYA İSTİFA ETTİ, GÖZLER TEZCAN'A ÇEVRİLDİ

Fatma Betül Sayan Kaya, hakkındaki borsa işlemi iddialarının ardından partisindeki görevlerinden ayrıldı. Kaya, istifasını iddiaların bütün yönleriyle açıklığa kavuşturulabilmesi ve soruşturmanın bağımsız yürütülmesi amacıyla aldığını açıkladı. Bu konuda Ak Parti gereğini yaptı.

Tezcan'ın kızı ve damadı hakkındaki durumda ise farklı bir adli süreç bulunuyor: İki isim hakkında gözaltı kararı var ve 19 Eylül itibarıyla Türkiye'ye dönmedikleri bildiriliyordu. Tezcan'ın 7 Ağustos'taki “En kısa sürede ülkemize döneceklerdir” açıklaması da halen kamuoyunun önünde duruyor.

Bu tablo, Tezcan'ın son paylaşımının ardından şu soruyu yeniden gündeme taşıdı: Ezgi Tezcan Yaşar ile Umut Yaşar ne zaman Türkiye'ye dönerek haklarındaki soruşturma kapsamında ifade verecek?

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