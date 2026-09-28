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Gündem AYM Başkanı, Filistinli yargı heyetini kabul etti! Filistin’deki zulüm derhal son bulmalı
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AYM Başkanı, Filistinli yargı heyetini kabul etti! Filistin’deki zulüm derhal son bulmalı

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AYM Başkanı, Filistinli yargı heyetini kabul etti! Filistin’deki zulüm derhal son bulmalı

Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Filistin Yargı Enstitüsü Müdürü Wesam Salayma ve beraberindeki Filistinli hakim ve savcıların yer aldığı yargı mensuplarından oluşan heyeti kabul etti. Türkiye’nin devleti ve milletiyle Filistin halkının yanında olduğunu vurgulayan Özkaya, “İnsani değerleri yok sayan her türlü uygulamayı şiddetle kınıyorum. Yaşanan zulmün en kısa zamanda son bulması diliyorum" dedi.

AYM'den yapılan açıklamaya göre, Özkaya, Türkiye Adalet Akademisi tarafından yürütülen program kapsamında Türkiye'de bulunan Filistinli hakim ve savcılardan oluşan heyetle Yüksek Mahkeme'de bir araya geldi.

Heyeti kabulünde konuşan Özkaya, Filistin'in kendileri nezdinde özel bir yerinin olduğunu belirterek, Türkiye Cumhuriyeti'nin devleti ve milletiyle Filistin halkının yanında olduğunu vurguladı.

Konuşmasında, Filistin ve Gazze'de yaşanan ağır insan hakları ihlallerine dikkati çeken Özkaya, tüm insanlığın ortak vicdan ve ortak akılla hareket ederek bu zulmü durdurması gerektiğini belirtti. Özkaya, "Lütuf istemiyoruz. Adaleti ve insan haklarını merkeze alan bir anlayış sergilenmesini bekliyoruz. İnsani değerleri yok sayan her türlü uygulamayı şiddetle kınıyorum. Yaşanan zulmün en kısa zamanda son bulması diliyorum." ifadelerini kullandı.

 

Özkaya, Türkiye'nin diplomasi alanındaki girişimlerine dikkati çekerek, Türk Anayasa Mahkemesi olarak Güney Afrika'da düzenlenen J20 Zirvesi ve İspanya'da düzenlenen Dünya Anayasa Yargısı Konferansı (WCCJ) 6. Kongresi'nin yanı sıra uluslararası birçok platformda da Filistin'de yaşanan zulmü etkili bir şekilde dile getirdiklerini kaydetti.

"Adaleti olmayan güç zalimdir, güçle koruma altına alınmayan adalet ise acizdir." ifadelerini kullanan Özkaya, Filistin'de yaşanan insanlık dramına karşı dünyanın aciz kaldığını bildirdi.

Özkaya, Türkiye'nin her zaman ve zeminde adil ve güçlü bir duruş sergilediğine işaret ederek, Filistin halkının gösterdiği onurlu duruşu destansı bir mücadele olarak nitelendirdi.

Filistin Yargı Enstitüsü Müdürü Wesam Salayma ise misafirperverliklerinden ve Filistin'e desteklerinden dolayı Özkaya'ya teşekkür etti.

Türkiye'nin varlığının Filistin halkına umut ve güç verdiğini belirten Salayma, Türkiye'ye şükran duyduklarını bildirdi.

Görüşmede ayrıca, iki ülkenin hukuk sistemine ilişkin bilgi alışverişinde bulunuldu. AYM Başkanı Özkaya, konuk heyete Türk yargı sistemi ile Anayasa Mahkemesinin yapısı ve görevleri hakkında bilgiler aktardı.

Özkaya, AYM olarak her türlü işbirliğine ve desteğe hazır olduklarını belirtti.

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